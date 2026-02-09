Raiders contratan oficialmente a Klint Kubiak como entrenador tras su victoria en el Super Bowl

Kubiak llegó a Las Vegas el lunes, recién salido de una victoria en el Super Bowl del domingo por 29-13 sobre los Patriots de Nueva Inglaterra.

Si Kubiak trae entrenadores con él desde Seattle, podría considerar al entrenador de quarterbacks Andrew Janocko para coordinador ofensivo y a Aden Durde en el lado defensivo. Obviamente, sería un ascenso para Janocko, aunque Kubiak podría ser quien llame las jugadas. Durde es el coordinador defensivo de los Seahawks, pero tendría la oportunidad de tener control total de la defensa, a diferencia de Seattle, donde el entrenador Mike Macdonald llama las jugadas en ese lado del balón.

Dos reporteros de la NFL han dicho que la estrella de los Raiders quiere irse. No estaba contento de que lo colocaran en la reserva de lesionados con dos juegos restantes la temporada pasada y podría no tener el apetito para otro intento de reconstrucción. Crosby dijo en "The Herd with Colin Cowherd" que no había hablado de eso, pero tampoco negó que quisiera salir.

Los Raiders podrían obtener una gran cantidad al intercambiar al Crosby de 28 años e incluso acelerar la reconstrucción.

— ¿Cómo se preparará para la agencia libre y el draft?

Las Vegas tiene la selección número uno y más de 91 millones de dólares en espacio salarial, según overthecap.com, por lo que los Raiders tienen la oportunidad de mejorar significativamente su plantilla. Es casi seguro que usarán esa selección para elegir a Fernando Mendoza, quien ganó el Trofeo Heisman y llevó a Indiana al campeonato nacional.

Pero los Raiders necesitarán rodear a Mendoza con mucho más talento del que actualmente tienen en la plantilla. Sus principales prioridades probablemente serán mejorar la línea ofensiva y encontrar su principal receptor. La defensa no tiene una debilidad evidente, pero puede necesitar ayuda en todo ese lado del balón.

Kubiak, de 38 años, confirmó durante una entrevista en el campo con NFL Network después de que los Seahawks ganaron el Super Bowl el domingo que se dirigía a Las Vegas. No es que fuera una sorpresa.

Kubiak y los Raiders comenzaron a trabajar para finalizar un acuerdo hace más de una semana, dijo una persona con conocimiento de las discusiones en ese momento. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no había un contrato en vigor y no se podía hacer un anuncio hasta después del Super Bowl en Santa Clara, California.

Será el tercer entrenador en tres temporadas para los Raiders y el quinto líder a tiempo completo desde que se mudaron a Las Vegas en 2020. Reemplaza a Pete Carroll, quien tuvo un récord de 3-14 en una temporada en Las Vegas después de una carrera histórica con Seattle que incluyó dos apariciones en el Super Bowl y un campeonato.

