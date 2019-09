Rahm se apodera del liderato en el Players, Ancer quinto

PONTE VEDRA BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — Jon Rahm percibió que iba a acertar con cada uno sus golpes y prácticamente acertó en todos el sábado al firmar una ronda de 64 golpes, ocho bajo par, que le dejó al frente del torneo The Players con una ventaja de un golpe sobre Rory McIlroy y Tommy Fleetwood in The Players Championship.