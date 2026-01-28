americateve

Raheem Sterling rescinde contrato con Chelsea tras decepcionante etapa

LONDRES (AP) — Raheem Sterling acordó de mutuo acuerdo su salida Chelsea, poniendo fin de manera prematura a su contrato de tres años y medio después de un traspaso de 56,5 millones de dólares que no cumplió con las expectativas.

ARCHIVO - Foto del sábado 17 de febrero del 2024, Raheem Sterling del Chelsea durante el encuentro ante el Manchester City en la Liga Premier. (AP Foto/Dave Thompson, Archivo)
Sterling, cuyo contrato expiraba en 2027, llegó procedente del Manchester City en 2022. Lo hizo como un jugador con experiencia en ganar títulos, pero terminó siendo marginado. Su último partido con el club de Londres se remontaba a mayo de 2024.

“Agradecemos a Raheem por la contribución que hizo mientras fue jugador del Chelsea y le deseamos lo mejor para la próxima etapa de su carrera”, expresó Chelsea el miércoles en un escueto comunicado.

Sterling, de 31 años, conquistó 10 trofeos de envergadura con el City, incluidos cinco títulos de la Liga Premier.

Apenas fue titular en 45 partidos de liga con Chelsea. Marcó 14 goles y había estado marginado esta temporada.

Sterling pasó la temporada pasada cedido con Arsenal, pero anotó tan solo un gol para el equipo de Mikel Arteta antes de regresar a Stamford Bridge al final de la campaña.

Sterling comenzó su carrera en Queens Park Rangers y luego se fue a Liverpool antes de unirse al City en 2015.

También formó parte de la selección inglesa que llegó a las semifinales del Mundial 2018 y fue subcampeón en la Eurocopa en 2021.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

