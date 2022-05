Sentencian al productor Rafael Pina a 41 meses de cárcel

En su alocución, el convicto no pidió perdón, no mostró arrepentimiento porque sus abogados le recomendaron que no abordara específicamente los hechos del caso para no afectar sus derechos apelativos.

El fiscal José Ruiz se dirigió para volver a pasar la grabación encubierta en la que el convicto admite tener varias armas en su casa de Caguas Real. También, recordó que la oficina del convicto fue tiroteada y también el Coñiseo de Puerto Rico durante conciertos de Daddy Yankee en 2019.

Pina Nieves es uno de los productores y manejadores principales en el mundo del reguetón y comenzó su carrera a los 16 años trabajando al lado de su padre, el también productor Rafael Pina Gómez. Cuando este murió en mayo de 2000, Pina Nieves asumió el control del negocio, teniendo 20 años, y movió a Pina Records de su alineación regular de artistas de merengue y música tropical hacia el reguetón.

Con Ramón L. Ayala Rodríguez, mejor conocido en el mundo musical como "Daddy Yankee", tiene una amistad de 30 años y todavía hoy es su manejador a través de la empresa Mr. Soldout, Inc. De hecho, documentos radicados en el tribunal dan cuenta de que la racha de conciertos de Ayala Rodríguez en el Coliseo de Puerto Rico en diciembre de 2019 le dejó a Mr. Soldout, Inc. ingresos de al menos $16.7 millones. Durante esa serie de conciertos, el Coliseo fue tiroteado con armas largas en un incidente que la Policía nunca esclareció y que se suma a ataques a tiros en propiedades asociadas a Pina Nieves. Este año, Ayala Rodríguez volverá a hacer una gira que está promocionando como la de su despedida de los escenarios.

Una moción sometida la semana pasada para abogar por una sentencia de probatoria indica que la empresa de Pina Nieves genera 50 empleos directos y documentos radicados en el caso así como evidencia presentada en juicio apunta a la involucración del productor en otros negocios, como el de estaciones de gasolina. El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) generó el allanamiento en el que encontraron las armas debido a que estaban monitoreando las llamadas de Pina Nieves en una investigación de lavado de dinero relacionada con las estaciones de gasolina y lo escucharon decir de las armas de fuego y rifles que tenía, aún cuando no podía por ser un convicto federal por delito grave.

