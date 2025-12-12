Racing, verdugo de gigantes, y el 'rebelde' Estudiantes disputan final por el título de Argentina

Si algo ha caracterizado a ambos equipos esta temporada ha sido su constancia para sobreponerse a la adversidad.

El año parecía terminado para la Academia tras caer en semifinales de la Copa Libertadores ante el futuro campeón Flamengo . Pero el equipo dirigido por Gustavo Costas tomó envión para erigirse finalista del torneo local, eliminando de manera casi consecutiva a River en una definición agónica y a Boca en la misma Bombonera.

La influencia del capitán Santiago Sosa en Racing es determinante, al igual que su artillero Adrián “Maravilla” Martínez, que ante Boca terminó con una sequía de 15 partidos sin convertir.

“Nos debíamos una final en el torneo local”, expresó el zaguero Agustín García Basso. "Va a ser una final muy linda porque creo que los dos merecimos llegar a esta instancia”.

Estudiantes también sucumbió ante Flamengo en los cuartos de final de la Libertadores y clasificó a los playoffs del Clausura dependiendo de otros resultados en la última fecha.

Eliminó a Rosario Central en octavos de final en un duelo cargado de morbo porque fue Estudiantes el único equipo que alzó la voz para oponerse a la controvertida decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de otorgarle al Canalla un título imprevisto por haber sumado la mayor cantidad de puntos en la tabla anual.

En la antesala al duelo, los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda a sus colegas en el tradicional pasillo de los campeones, lo que les valió una suspensión de cuatro partidos a cumplir en 2026 por parte del tribunal de disciplina de AFA. En las instancias siguientes, eliminaron de visitante a Central Córdoba y a Gimnasia en un clásico histórico.

“Esta final nos agarra en un buen momento, fortalecidos como grupo y como equipo; haber ganado el clásico nos da un extra de confianza para prepararnos de la mejor manera”, manifestó el defensor del Pincha, Leandro González Pírez.

El presidente Juan Sebastián Verón recibió una suspensión de seis meses para ejercer el cargo, lo cual le impedirá recibir el trofeo si el Pincha gana el sábado la final que se disputará en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Verón, un habitual crítico de la conducción de AFA, anunció que seguirá el partido ubicado en la tribuna junto a los hinchas.

El equipo de Eduardo Domínguez tiene como argumentos a favor la experiencia del uruguayo Fernando Muslera en el arco, el despliegue de Santiago Ascacíbar —pretendido por River— y la conducción de Cristian Medina en el medio, el desequilibrio del extremo colombiano Edwuin Cetré y el regreso del artillero Guido Carrillo tras cumplir cuatro fechas de suspensión, como cartas ganadoras.

El ganador de la final disputará la Copa Libertadores 2026, a la que ninguno de los finalistas se había clasificado por suma de puntos, y chocará con Platense, ganador del torneo Apertura, por el Trofeo de Campeones el 20 de diciembre.

