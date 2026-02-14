americateve

Rachas de grandes birdies de Bhatia lo ayudan a superar el viento y a liderar en Pebble Beach

PEBBLE BEACH, California, EE.UU. (AP) — Akshay Bhatia recorrió el campo Pebble Beach como dictan las reglas con un clima favorable y un arranque tan fulminante que lo perfiló para escaparse del torneo al construir una ventaja de cinco golpes al llegar a la mitad de la ronda sabatina.

Akshay Bhatia racciona luego que el viento movió su pelota en el green del hoyo 18 en Pebble Beach, California, el sábado 14 de febrero de 2026 (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)
Pero luego un día fresco se convirtió en uno frío. Los espectadores que sostenían vasos de café superaron a los que portaban latas de cerveza. Uno de los campos costeros más bonitos del mundo mostró su lado más desagradable el sábado en el AT&T Pebble Beach National Pro-Am.

Y Bhatia hizo todo lo posible para llegar al final con un 68, 4 bajo par y una ventaja de dos golpes.

“En general, sí, fue un día raro. Siento que perdí algo de terreno hacia el final, pero luego me di cuenta de que simplemente fue mucho más difícil para algunos de los que salieron en los últimos horarios".

Y lo peor quizá aún esté por venir.

Bhatia hizo lo suficiente al inicio, con seis birdies en siete hoyos al comienzo de su ronda, de modo que ni siquiera jugar los últimos 11 hoyos con dos bogeys y sin birdies le costó el liderato.

Los horarios de salida se adelantaron una hora para la ronda final, con un pronóstico de mucho viento y lluvia. Será un momento para que los jugadores se aferren como puedan, con los pantalones impermeables.

Aun así, hubo marcadores bajos. Collin Morikawa, el dos veces campeón de un major que intenta poner fin a más de dos años sin una victoria, hizo 11 birdies en su ronda de 62, lo que lo impulsó 25 puestos en la tabla para un triple empate en el segundo lugar con Jake Knapp (66) y Sepp Straka (67).

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

