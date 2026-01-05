americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Quintero gana la segunda etapa del Rally Dakar y Al-Attiyah lidera la general

ALULA, Arabia Saudi (AP) — Seth Quintero ganó la segunda etapa del Rally Dakar y se quedó a segundos de tomar el liderazgo general el lunes.

El piloto Carlos Sainz y su copiloto Lucas Cruz compiten durante la segunda etapa del Rally Dakar entre Yanbu y Alula, Arabia Saudi, el lunes 5 de enero de 2026. (Foto AP/Thibault Camus)
El piloto Carlos Sainz y su copiloto Lucas Cruz compiten durante la segunda etapa del Rally Dakar entre Yanbu y Alula, Arabia Saudi, el lunes 5 de enero de 2026. (Foto AP/Thibault Camus) AP

Mientras tanto, el campeón defensor de motos, Daniel Sanders, dominó la especial de 400 kilómetros desde Yanbu a través de las Montañas Hedjaz hasta AlUla para ganar la etapa y reemplazar a su compañero de equipo de KTM, Edgar Canet, como líder general.

Quintero, que fue 18vo en la primera etapa, encontró la segunda más de su agrado. El piloto estadounidense tomó la delantera en el punto de control de 143 kilómetros y después de cuatro horas ganó por un minuto y 42 segundos a su compañero de equipo de Toyota Gazoo, Henk Lategan, subcampeón del Dakar el año pasado. Un tercer compañero de equipo, Toby Price, fue cuarto.

“Si estás compitiendo con tus compañeros de equipo por una victoria, entonces estás teniendo un buen día. Estamos en buen camino. Hemos hecho mucha estrategia, así que si puedo tener un día decente mañana y estar en el medio del grupo al inicio del maratón (el miércoles), entonces seré un campista feliz”, expresó Quintero.

El campeón defensor Yazeed Al-Rajhi fue tercero después de una terrible primera etapa en la que terminó casi 29 minutos fuera del ritmo. Ha reducido eso a 24.

El octavo lugar del día fue suficiente para que Nasser Al-Attiyah liderara en general por primera vez desde su quinto y último título del Dakar en 2023.

En general, Al-Attiyah estaba siete segundos por delante de Quintero, con el ganador de la primera etapa, Guillaume de Mévius, en tercer lugar. Los siete primeros pilotos estaban separados por menos de tres minutos.

“La clave del Dakar será mañana porque creo que será una navegación difícil. Esta área no es fácil”, comentó Al-Attiyah.

La etapa del martes es un circuito de 422 kilómetros cerca de AlUla sin muchos puntos de referencia para ayudar en la navegación.

Canet abrió el camino para las motos durante los primeros 100 kilómetros hasta que el novato ganador de las dos primeras especiales fue alcanzado por Sanders. Los compañeros de equipo rodaron juntos hasta el final, acumulando tiempos de bonificación y terminando primero y segundo en la etapa y en general.

Sanders ganó la etapa por un minuto y 35 segundos y reemplazó a Canet como líder por 30 segundos. Ricky Brabec fue tercero en la etapa y en general.

“No presionamos ni hicimos nada loco. (Edgar) simplemente se sentó detrás y observó, siguió y aprendió. Estoy seguro de que se divirtió un poco allá atrás en el polvo. Estuvo allí para corregir un par de errores y fue divertido montar con él”, manifestó Sanders.

Adrien van Beveren, tercero en 2024 y 2025, chocó contra un árbol después de la parada en boxes, pero terminó la etapa y quedó 14 minutos atrás.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Destacados del día

Maduro se declara inocente ante corte federal de EE.UU.: Soy un hombre decente
ULTIMA HORA

Maduro se declara inocente ante corte federal de EE.UU.: "Soy un hombre decente"

Maduro podría enfrentar la pena de muerte en EEUU si es hallado culpable por narcotráfico

Maduro podría enfrentar la pena de muerte en EEUU si es hallado culpable por narcotráfico

El DHS celebra el fin del TPS para venezolanos: Ya pueden volver a casa con esperanza tras la caída de Maduro

El DHS celebra el fin del TPS para venezolanos: "Ya pueden volver a casa con esperanza" tras la caída de Maduro

Nicolás Maduro llega al tribunal federal de Nueva York para su primera comparecencia

Nicolás Maduro llega al tribunal federal de Nueva York para su primera comparecencia

Trump LO CONFIRMA tras la caída de Maduro: Cuba está lista para caer

Trump LO CONFIRMA tras la caída de Maduro: "Cuba está lista para caer"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter