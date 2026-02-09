americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Quince muertos en el derrumbe de un edificio en Líbano

BEIRUT (AP) — Quince personas murieron en el colapso de un edificio en la ciudad de Trípoli, en el norte de Líbano, informó el lunes la prensa estatal.

Otras ocho personas resultaron heridas, según informó la Agencia Nacional de Noticias, gestionada por el estado. La defensa civil de Líbano indicó que al menos una persona sufrió una herida de bala. Residentes de la zona se reunieron alrededor del cráter donde había caído el edificio y dispararon al aire tras el colapso.

El edificio de apartamentos de seis pisos en el empobrecido barrio de Bab Tabbaneh se derrumbó el domingo por la tarde. Los residentes de Trípoli, la segunda ciudad más grande de Líbano, se han quejado durante mucho tiempo del abandono gubernamental y de la infraestructura deficiente.

Los colapsos de edificios no son infrecuentes en Trípoli debido a los pobres estándares de construcción, pero el incidente del domingo provocó una indignación particular debido al alto número de víctimas mortales.

Los edificios circundantes en la zona fueron evacuados por temor a que su estructura también pudiera estar comprometida.

Las autoridades han prometido investigar la causa del siniestro y tomar medidas legales contra aquellos que se encuentren responsables.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Documentos que se incluyeron en la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. fotografiados el viernes 2 de enero de 2026. (Foto AP/Jon Elswick, File)

Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres poderosos, concluye en FBI

El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

Destacados del día

Bad Bunny desata polémica en el Super Bowl: Trump lo tacha de uno de los peores shows y EEUU se divide

Bad Bunny desata polémica en el Super Bowl: Trump lo tacha de "uno de los peores shows" y EEUU se divide

Nicaragua elimina el libre visado a cubanos y endurece el tránsito migratorio en plena crisis regional

Nicaragua elimina el libre visado a cubanos y endurece el tránsito migratorio en plena crisis regional

EEUU despliega tres buques militares muy cerca de las aguas territoriales de Cuba
ALARMA

EEUU despliega tres buques militares muy cerca de las aguas territoriales de Cuba

OPINION: Cuba en la sala de preparto

OPINION: Cuba en la sala de preparto

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter