Quickley anota 40 puntos y Raptors doblegan a Warriors en 1er partido de Golden State sin Butler

Scottie Barnes, alero de los Raptors de Toronto, mueve el balón frente a Will Richards, de los Warriors de Golden State, en el duelo del martes 20 de enero de 2026 (AP Photo/Godofredo A. Vásquez) AP

Quickley atinó 11 de 13 disparos y acertó sus 11 tiros libres, mientras que Scottie Barnes añadió 26 puntos y 11 asistencias en el encuentro de mayor puntuación de los Raptors y la peor actuación defensiva de los Warriors esta temporada.

Buddy Hield consiguió sus números máximos de la temporada con 25 puntos y seis triples. Acertó todos sus intentos desde larga distancia, mientras que Stephen Curry anotó 16 puntos y Draymond Green añadió seis unidades, seis rebotes y cinco asistencias.

El triple de Hield con 5:02 minutos restantes redujo la ventaja de Toronto a nueve puntos, pero Brandon Ingram inmediatamente encestó desde lejos.

Sin Butler, el entrenador de Golden State, Steve Kerr, recurrió a Jonathan Kuminga por primera vez en 17 juegos y el alero de gran vuelo terminó con 20 puntos al acertar siete de diez tiros y cinco rebotes en 21 minutos. Kuminga ha solicitado un canje dado que jugaba muy poco pero ahora no está claro si los Warriors lo moverán antes de la fecha límite del 5 de febrero.

El jugador y Kerr hablaron la semana pasada.

FUENTE: AP