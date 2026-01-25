Quickley anota 23 puntos y 11 rebotes para liderar a Raptors en victoria 103-101 sobre Thunder

Compartir en:









Immanuel Quickley (5), de los Raptors de Toronto, busca una salida ante Cason Wallace (22), del Thunder de Oklahoma City, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el domingo 25 de enero de 2026, en Oklahoma City. (AP Photo/Nate Billings) AP

R.J. Barrett anotó 14 puntos y Scottie Barnes añadió diez puntos y diez rebotes para los Raptors, quienes ganaron su cuarto partido consecutivo.

Shai Gilgeous-Alexander lideró a Oklahoma City con 24 puntos con un ocho de 11 en tiros. Anotó al menos 20 puntos por 117º juego consecutivo, la segunda racha más larga en la historia de la NBA.

Lu Dort anotó un máximo de temporada de 19 puntos, Kenrich Williams anotó 15 y Chet Holmgren añadió 11 puntos y diez rebotes para los Thunder.

Oklahoma City venía de una sorprendente derrota en casa ante los Pacers de Indiana el viernes por la noche. Fue la tercera vez esta temporada que los Thunder perdieron juegos consecutivos y apenas su cuarta derrota en casa.

Los Thunder estaban sin los titulares Jalen Williams e Isaiah Hartenstein y el importante suplente Ajay Mitchell, entre otros, debido a lesiones. Perdieron al guardia Cason Wallace durante el juego por una molestia en la ingle izquierda.

Gilgeous-Alexander, el actual MVP de la liga con reputación de jugar bien en momentos decisivos, anotó solo tres puntos en el último cuarto y solo intentó un tiro.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP