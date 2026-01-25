americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Quickley anota 23 puntos y 11 rebotes para liderar a Raptors en victoria 103-101 sobre Thunder

OKLAHOMA CITY (AP) — Immanuel Quickley anotó 23 puntos y capturó 11 rebotes para ayudar el domingo por la noche a los Raptors de Toronto a derrotar 103-101 al Thunder de Oklahoma City, líderes de la NBA.

Immanuel Quickley (5), de los Raptors de Toronto, busca una salida ante Cason Wallace (22), del Thunder de Oklahoma City, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el domingo 25 de enero de 2026, en Oklahoma City. (AP Photo/Nate Billings)
Immanuel Quickley (5), de los Raptors de Toronto, busca una salida ante Cason Wallace (22), del Thunder de Oklahoma City, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el domingo 25 de enero de 2026, en Oklahoma City. (AP Photo/Nate Billings) AP

R.J. Barrett anotó 14 puntos y Scottie Barnes añadió diez puntos y diez rebotes para los Raptors, quienes ganaron su cuarto partido consecutivo.

Shai Gilgeous-Alexander lideró a Oklahoma City con 24 puntos con un ocho de 11 en tiros. Anotó al menos 20 puntos por 117º juego consecutivo, la segunda racha más larga en la historia de la NBA.

Lu Dort anotó un máximo de temporada de 19 puntos, Kenrich Williams anotó 15 y Chet Holmgren añadió 11 puntos y diez rebotes para los Thunder.

Oklahoma City venía de una sorprendente derrota en casa ante los Pacers de Indiana el viernes por la noche. Fue la tercera vez esta temporada que los Thunder perdieron juegos consecutivos y apenas su cuarta derrota en casa.

Los Thunder estaban sin los titulares Jalen Williams e Isaiah Hartenstein y el importante suplente Ajay Mitchell, entre otros, debido a lesiones. Perdieron al guardia Cason Wallace durante el juego por una molestia en la ingle izquierda.

Gilgeous-Alexander, el actual MVP de la liga con reputación de jugar bien en momentos decisivos, anotó solo tres puntos en el último cuarto y solo intentó un tiro.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Destacados del día

ICE califica a El Chulo como criminal peligroso y miembro activo de la pandilla Latin Kings

ICE califica a "El Chulo" como criminal peligroso y miembro activo de la pandilla Latin Kings

¿Por qué el petrolero que venía de ÁFRICA hacia CUBA cambió de rumbo? El desvío que aumenta la incertidumbre energética en la isla

¿Por qué el petrolero que venía de ÁFRICA hacia CUBA cambió de rumbo? El desvío que aumenta la incertidumbre energética en la isla

Trump respalda a ICE tras operativo en Minneapolis que terminó con un activista ANTI-ICE armado abatido

Trump respalda a ICE tras operativo en Minneapolis que terminó con un activista ANTI-ICE armado abatido

Denuncian citaciones masivas de jóvenes al servicio militar en Cuba entre amenazas y presión psicológica

Denuncian citaciones masivas de jóvenes al servicio militar en Cuba entre amenazas y presión psicológica

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy habla en una rueda de prensa conjunta con el presidente lituano Gitanas Nauseda y el presidente polaco Karol Nawrocki, en el palacio presidencial de Vilna, Lituania, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Mindaugas Kulbis)

Acuerdo de seguridad de EEUU para Ucrania está "100% listo" para firmarse, dice Zelenskyy

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter