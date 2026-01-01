Quentin Lake acuerda una extensión de contrato de tres años con Rams de Los Ángeles

Compartir en:









Quentin Lake (37), safety de los Rams de Los Ángeles, corre hacia el vestidor antes de un juego de fútbol americano de la NFL contra los Seahawks de Seattle, el domingo 16 de noviembre de 2025, en Inglewood, California. (AP Photo/Kyusung Gong, Archivo) AP

Los Rams anunciaron el acuerdo el jueves con Lake, un nativo del Condado de Orange y una selección de sexta ronda de UCLA en 2022. El equipo simultáneamente designó a Lake para regresar de la reserva de lesionados después de una ausencia de seis juegos debido a una lesión en el codo.

El hijo de la exestrella de los Steelers denPittsburgh , Carnell Lake, asumió un papel destacado en la defensa de los Rams en 2023, y actualmente se desempeña como capitán del equipo y encargado de las señales defensivas.

Dependiendo de la situación, se puede ver a Lake alineándose como esquinero en el slot, defensor contra la carrera en la caja o como un safety patrullando en la parte trasera de la defensa.

Quizás en la mayor medida del aprecio de los Rams por Lake, se ha convertido en el primer jugador defensivo seleccionado en el draft en obtener una extensión de contrato con los Rams desde el retirado superestrella Aaron Donald, quien fue seleccionado en 2014.

Lake tiene 160 tacleadas, cuatro capturas, una recuperación de balón suelto y una intercepción en cuatro temporadas en Los Ángeles.

Lake aún podría no jugar este domingo cuando los Rams (11-5) reciban a los Cardinals de Arizona (3-13), pero el equipo es optimista de que regresará para la postemporada.

Lake se sometió a una cirugía en su codo dislocado en noviembre, y su presencia estabilizadora ha sido extrañada por la defensa de los Rams, que había sido una de las mejores de la NFL esta temporada antes de caer al puesto 28 en defensa de anotación, 29 en yardas permitidas por jugada y 26 en jugadas grandes permitidas en las últimas cinco semanas. Los Rams se dirigen a los playoffs por tercera temporada consecutiva. Lake tiene 23 tacleadas en tres juegos de playoffs en su carrera. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP