Qué saber sobre el tiroteo mortal en una escuela de Canadá

VANCOUVER, Canadá (AP) — Diez personas murieron tras los tiroteos ocurridos en una escuela y una vivienda en una remota zona del norte de Columbia Británica.

El Centro de Salud Tumbler Ridge, en Tumbler Ridge, Columbia Británica, Canada, el miércoles 11 de febrero de 2026. (Jesse Boily/The Canadian Press vía AP)
Las autoridades canadienses informaron que siete personas murieron y más de 25 resultaron heridas el martes en el tiroteo ocurrido en la escuela secundaria Tumbler Ridge. Otras dos personas fueron halladas muertas en una vivienda cercana, y una mujer que, según la policía, sería la autora de los disparos, también fue hallada sin vida, aparentemente por una herida autoinfligida.

Esta es la masacre más mortífera en Canadá desde 2020, cuando un hombre armado mató a 13 personas y provocó incendios que provocaron otras nueve muertes en Nueva Escocia.

Esto es lo que hay que saber sobre el tiroteo:

Qué ocurrió

La policía llegó a la escuela en menos de dos minutos, dijo a los periodistas el primer ministro de Columbia Británica, David Eby. La Real Policía Montada de Canadá indicó que los agentes encontraron a seis personas muertas y a más de 25 heridas, entre ellas, dos en estado crítico.

Una séptima persona falleció mientras era trasladada a un hospital, y otras dos fueron halladas muertas en una vivienda que, según las autoridades, estaba vinculada al ataque. Al parecer, una sospechosa murió por una “lesión autoinfligida”.

En un video, varios estudiantes aparecen saliendo de la escuela con las manos en alto mientras vehículos policiales rodeaban el edificio y un helicóptero sobrevolaba la zona.

Dónde ocurrió

Tumbler Ridge, con una población de 2.700 habitantes, está en las Montañas Rocosas canadienses, a más de 1.000 kilómetros (600 millas) al noreste de Vancouver y cerca de la frontera provincial con Alberta. La escuela secundaria Tumbler Ridge tiene 175 estudiantes de 7mo a 12do grado, según el sitio web del gobierno provincial.

El alcalde Darryl Krakowka calificó a la comunidad como “una gran familia”.

“Me derrumbé”, relató Krakowka. “He vivido aquí durante 18 años. Probablemente conozco a cada una de las víctimas”.

Quién es responsable

Los investigadores han identificado a una sospechosa, pero no han divulgado su nombre. Señalaron que el móvil sigue sin estar claro, y la policía continúa investigando la relación entre la atacante y las víctimas.

La respuesta del primer ministro

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, suspendió un viaje previsto a Halifax, en Nueva Escocia, y a Múnich, en Alemania.

Manifestó en una publicación en redes sociales que estaba devastado por el tiroteo.

“Me uno a los canadienses en el duelo con quienes han visto cómo sus vidas han cambiado hoy de manera irreversible, y en el agradecimiento por el valor y la entrega de los equipos de primera respuesta que arriesgaron sus vidas para proteger a sus conciudadanos”, escribió.

Canadá tiene leyes estrictas sobre armas

El gobierno de Canadá ha respondido a tiroteos masivos anteriores con medidas de control de armas. Ha prohibido más de 2.500 marcas y modelos de armas de fuego de estilo militar desde mayo de 2020, y en octubre de 2022 entró en vigor una congelación nacional de la venta y compra de armas cortas.

Según funcionarios del gobierno, más de 12.000 armas de estilo militar fueron recogidas y destruidas como parte de un programa de compensación para empresas que se desarrolló entre noviembre de 2024 y abril de 2025. El mes pasado se inició un programa similar para particulares con el fin de compensar a los propietarios que entreguen voluntariamente armas prohibidas antes del 31 de marzo.

Quienes no participen deberán deshacerse de sus armas prohibidas o desactivarlas de forma permanente antes de que finalice un período de amnistía el 30 de octubre.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

