Qué saber sobre el estrecho de Ormuz, paso clave para el suministro mundial de energía

En esta imagen proporcionada por Sepahnews, de la Guardia evolucionaria de Irán, el 16 de febrero de 2026, tropas formadas durante unas maniobras de la Guardia en el golfo Pérsico, el lunes 16 de febrero de 2026. (Sepahnews via AP) AP

La guerra en Irán ha paralizado el tráfico de petroleros a través del estrecho de Ormuz y los precios del petróleo han sufrido fuertes variaciones. La República Islámica prometió bloquear las exportaciones de petróleo de la región y afirmó que no permitiría que se enviara “ni un solo litro” a sus enemigos.

El presidente Donald Trump también señaló en publicaciones en redes sociales que no había reportes de que Irán estuviera sembrando minas en el estrecho de Ormuz, la boca del golfo Pérsico por donde se transporta el 20% del petróleo y el gas natural del mundo.

Cualquier interrupción del tráfico a través del estrecho de Ormuz afecta el comercio de petróleo y varios barcos en él y en sus alrededores han sido atacados por Irán durante la guerra. Los temores sobre el estrecho hicieron que el petróleo se disparara el lunes, para luego caer rápidamente después de que Trump sugiriera que la guerra podría estar cerca de su fin.

“La magnitud de lo que está en juego no puede exagerarse”, expresó Hakan Kaya, gerente sénior de carteras de la firma de gestión de inversiones Neuberger Berman. Indicó que una desaceleración parcial de una o dos semanas podría ser absorbida por las petroleras. Pero un cierre total o casi total que durara un mes o más llevaría los precios del crudo “muy por encima de los tres dígitos” y los precios del gas natural en Europa “hacia o por encima de los niveles de crisis vistos en 2022”.

Esto es lo que hay que saber sobre el estrecho y la creciente guerra de Irán.

El estrecho de Ormuz es una vía marítima sinuosa, de unos 33 kilómetros (21 millas) de ancho en su punto más angosto. Conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán. Desde allí, los barcos pueden viajar al resto del mundo. Aunque Irán y Omán tienen sus aguas territoriales en el estrecho, se considera una vía marítima internacional por la que pueden transitar todos los barcos. Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentra la ciudad de Dubái, repleta de rascacielos, también está cerca de la vía marítima.

El estrecho ha sido importante para el comercio desde hace mucho tiempo

El estrecho de Ormuz ha sido un paso importante para el comercio a lo largo de la historia, por el que se transportaban cerámica, marfil, seda y textiles procedentes de China. En la actualidad es la ruta de los superpetroleros que transportan petróleo y gas desde Arabia Saudí, Kuwait, Irak, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos e Irán. La gran mayoría se dirige a mercados de Asia, incluido el único cliente de petróleo que le queda a Irán, China.

Aunque hay oleoductos en Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos que pueden evitar el paso, la Administración de Información Energética de Estados Unidos afirma que “la mayoría de los volúmenes que transitan por el estrecho no tienen un medio alternativo para salir de la región”.

Las amenazas a la ruta han disparado los precios mundiales de la energía en el pasado, también durante la guerra Israel-Irán en junio.

¿Está cerrado el estrecho?

Irán ha atacado varios barcos en el estrecho de Ormuz y ha amenazado a cualquier embarcación que intente pasar, cerrándolo en la práctica, aunque no oficialmente.

Trump advirtió en redes sociales que Estados Unidos incrementaría drásticamente los ataques si Irán intentaba cerrar el estrecho de Ormuz. Irán ha estado atacando a infraestructura energética y el tráfico a través del estrecho.

Anteriormente, Irán cerró temporalmente partes del estrecho a mediados de febrero por lo que, según dijo, fue un ejercicio militar. En otros momentos de tensión y conflicto, Irán en ocasiones ha hostigado la navegación por el paso angosto, y durante la guerra Irán-Irak de la década de 1980, ambos bandos atacaron petroleros y otras embarcaciones, utilizando minas navales para paralizar por completo el tráfico en ciertos momentos. Pero Irán, hasta ahora, no ha cumplido desde entonces las amenazas repetidas de cerrar la vía marítima por completo, ni siquiera durante la guerra de 12 días del año pasado, cuando Israel y Estados Unidos bombardearon los principales sitios nucleares y militares de Irán.

Estados Unidos está implementando un esquema de reaseguro para barcos en la región a través de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, una agencia gubernamental que se asocia con el sector privado para respaldar proyectos de inversión global, en un esfuerzo por lograr que los barcos vuelvan a moverse por el estrecho.

El seguro de riesgo político es un tipo de cobertura destinada a proteger a las empresas contra pérdidas financieras causadas por condiciones políticas inestables, acciones gubernamentales o violencia. Las aseguradoras marítimas habían estado cancelando o elevando las tarifas de los seguros en la región.

La instalación de reaseguro de Estados Unidos asegurará pérdidas de hasta aproximadamente 20.000 millones de dólares de manera rotativa, según la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, con un objetivo inicial en asegurar la carga y los daños físicos a la estructura del barco y a la maquinaria operativa.

Trump afirmó que, si fuera necesario, la Marina de Estados Unidos escoltaría a los petroleros a través del estrecho, aunque eso aún no ha ocurrido.

Francia está preparando una iniciativa que podría implicar que naciones europeas y no europeas ayuden a escoltar petroleros con el objetivo de reabrir gradualmente el estrecho “tan pronto como sea posible después de que termine la fase más intensa del conflicto”.

Temor a las minas

Trump dijo el martes que el ejército de Estados Unidos “destruyó por completo” 16 barcos minadores iraníes que estaban inactivos.

Trump añadió en su publicación en redes sociales que habría “más por venir”, lo que sugiere que Estados Unidos apuntaría contra otras embarcaciones con capacidad de colocar minas.

El anuncio de que se atacó a los barcos se produjo poco después de otras dos publicaciones en redes sociales del presidente de Estados Unidos en las que indicó que no tiene reportes de que Irán esté colocando explosivos en la vía marítima estratégica, pero también advirtió a Teherán que, si se colocaban minas, quería que se retiraran de inmediato.

Transportistas globales suspenden operaciones

Transportistas globales han emitido alertas de servicio en las que informan que han suspendido operaciones en la zona. La naviera danesa Maersk, la mayor empresa de transporte marítimo del mundo, dijo el domingo que suspende todos los cruces de embarcaciones por el estrecho de Ormuz hasta nuevo aviso. Otros transportistas oceánicos, incluidos Hapag-Lloyd, CMA-CGM y MSC, hicieron anuncios similares.

“Esos barcos que quedaron atrapados en el golfo no van a ninguna parte”, comentó Tom Goldsby, director del área de logística en el Departamento de Gestión de la Cadena de Suministro de la Universidad de Tennessee. “También hay toda una serie de barcos que se dirigían al golfo para reemplazarlos y, por supuesto, ahora están anclados o yendo a otros lugares”.

Actualmente hay alrededor de 400 petroleros y buques tanque de productos inactivos en el golfo, y un petrolero atravesó el estrecho de Ormuz sin incidentes el lunes, según datos del sitio web MarineTraffic.

El periodista de The Associated Press Aamer Madhani en Washington contribuyó a este despacho. Anderson informó desde Nueva York.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP