¿Qué pasará con Maguire en Inglaterra?

El técnico de Inglaterra Gareth Southgate ha dicho previamente que no le gusta convocar jugadores que no tienen minutos con sus clubes. Maguire nada más debe fijarse de sus compañeros del United — Marcus Rashford, Jadon Sancho y Luke Shaw — para constatar que Southgate cumple con su palabra.

Maguire tendrá al menos una aceptable cuota de rodaje, eso si no se lesiona. Cuidado que más en caso que Martínez y Varane también padezcan algún percance físico.

Y lo otro que rema a su favor es que a Southgate no le sobran alternativas en la zona de centrales.

Tiene a John Stones, quien no es necesariamente un intocable en el Manchester City. Los campeones de la Liga Premier cuentan con cinco centrales en su plantilla.

Conor Coady se fue de Wolverhampton, donde había perdido su puesto y ahora juega en el alicaído Everton. Tyrone Mings quedó con rol de suplente en Aston Villa al inicio de la temporada, pero ha vuelto al once titular debido a lesiones.

Marc Guehi (Crystal Palace) y Fikayo Tomori (Milan) han sido citados durante el último año, pero ninguno asoma como piezas esenciales en el rompecabezas de Southgate.

LOS ABUCHEOS A ALVES

Después de culminar su segunda etapa en el Barcelona, Dani Alves recibió instrucciones del técnico de Brasil, Tite. Tenía que buscarse un club donde pudiera jugar con regularidad antes del Mundial.

Los está teniendo con los Pumas UNAM, pero la aventura mexicana ha sido aciaga para el jugador de 39 años.

El club de la capital marcha penúltimo en la tabla tras 12 partidos. Y el lateral derecho ha sido abuchado por su rendimiento. Alves aún no ha celebrado una victoria en los ocho partidos que ha disputado con Pumas, club ávido de conquistar su primer título de liga en 11 años.

“Los abucheos no me parecen normales ni apropiados, pero sabemos de dónde vienen", dijo el técnico de Pumas Andrés Lillini, quien ha usado a Alves en tres posiciones diferentes en el medio, además de lateral derecho. "Son jugadores que dejan todo y que no están en un buen momento como todos”.

Alves fue titular de Brasil en las eliminatorias mundialistas y también ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio el año pasado.

CONVOCADOS SORPRESAS EN ARGENTINA

La nómina preliminar de futbolistas de Argentina para dos amistosos en septiembre, los últimos antes del receso previo al Mundial, incluyó dos apellidos inesperados: Enzo Fernández y Thiago Almada.

No es la primera vez que ambos jugadores reciben una citación al seleccionado mayor, sin embargo sorprende que el entrenador Lionel Scaloni los tenga en consideración para los choques de fogueo ante Honduras y Jamaica el 23 y 27 de septiembre en Estados Unidos, en los que se supone terminará de definir el plantel que viajará a Qatar.

Si bien el entrenador no se pronunció sobre las razones de la convocatoria, Fernández es un mediocampista con una virtud cotizada: el gol. Recién llegado al Benfica de Portugal, no sólo se afianzó como titular sino que lleva tres goles.

Fernández, de 21 años, pugna por un lugar en la lista mundialista con Exequiel Palacios, otro volante ofensivo que milita en el Bayer Leverkusen pero que se lesiona con frecuencia.

Almada, delantero de 21 años, fue fichado este año por el Atlanta United de la MLS y lleva anotados cuatro goles y seis asistencias. Sus chances de ir a Qatar parecen mínimas y más bien apuntaría al recambio generacional luego de la Copa del Mundo.

Fuente: Associated Press