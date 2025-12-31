Quarterback Brady Cook tendrá otra oportunidad como titular en el final de temporada

Brady Cook, QB de los Jets lanza un pase contra los Patriots de Nueva Inglaterra durante la primera mitad de un juego de fútbol americano de la NFL, el domingo 28 de diciembre de 2025, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Photo/Adam Hunger) AP

Será el cuarto partido consecutivo en el que el novato no reclutado abrirá como titular para los Jets, quienes intentarán poner fin a una racha de cuatro derrotas el domingo cuando se enfrenten a los Bills.

“Quiero darle otra oportunidad de salir y jugar”, dijo el entrenador el miércoles Aaron Glenn antes de la práctica.

Cuando se le preguntó si cree que Cook le da a Nueva York la mejor oportunidad de conseguir una victoria, Glenn respondió sin rodeos: "Nos da la mejor oportunidad de ganar".

Cook, firmado por los Jets después del draft procedente de Missouri en mayo, fue presionado para ser titular a principios de este mes debido a las lesiones de Tyrod Taylor y Justin Fields. Tiene un pase de touchdown y siete intercepciones mientras promedia cinco.dos yardas por lanzamiento. En la derrota de los Jets 42-10 ante New England el domingo pasado, Cook completó 19 de 33 pases para 152 yardas y una intercepción.

Taylor estuvo lidiando con problemas de rodilla e ingle las últimas semanas, pero estuvo inactivo contra los Patriots debido a un asunto personal. Glenn dijo que Taylor estaba de regreso con el equipo el miércoles.

Mientras tanto, la temporada de Fields ha terminado después de que fue colocado en la reserva de lesionados la semana pasada por un problema de rodilla que lo dejó fuera de tres juegos anteriores después de ser relegado en favor de Taylor.

Es probable que los Jets busquen un QB en la agencia libre o en el draft, o en ambos, y Fields y Taylor podrían terminar en otro equipo en la temporada baja. Cook, quien se convirtió en el primer novato no reclutado en ser titular como mariscal de campo para los Jets desde Bill Demory en 1973, ha dicho que solo está tratando de aprovechar lo que ha sido una oportunidad sorprendente. También podría estar audicionando para un futuro rol de respaldo con los Jets.

“Me gustaría considerar eso al final de la temporada. Todavía le queda otro juego, así que veremos qué pasa con este juego, veremos cómo se desempeña”, expresó Glenn.

Manteniéndose enfocado

Con los Jets 3-13, la seguridad laboral de Glenn ha sido cuestionada por algunos fanáticos y medios. El diferencial de puntos de -107 de diciembre es un récord de la NFL por ser la peor marca en el mes.

Después de la derrota de Nueva York ante Nueva Inglaterra, el entrenador dijo que él y el propietario Woody Johnson han estado en la misma sintonía durante toda la temporada en cuanto a compartir su visión para construir una base para la franquicia y establecer la "marca" de fútbol del equipo.

"Quiero vencer a los Bills. Eso es en lo que estoy pensando. Eso es todo”, comentó Glenn cuando se le preguntó sobre su mentalidad al entrar en el final de temporada.

Lesiones

Glenn dijo que los corredores Breece Hall (rodilla) e Isaiah Davis (conmoción cerebral), el ala cerrada Mason Taylor, el guardia derecho Joe Tippmann (no revelado), el liniero ofensivo Xavier Newman (no revelado), el esquinero Qwan'tez Stiggers (rodilla) y el liniero defensivo Micheal Clemons (no revelado) no practicarían el miércoles mientras lidian con lesiones y serán evaluados durante la semana.

FUENTE: AP