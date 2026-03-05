Qatar aún planea albergar la Finalissima Argentina-España pese a guerra en Oriente Medio

Compartir en:









“Por el momento, no se están considerando sedes alternativas”, dijo la UEFA el jueves sobre el partido programado para el 27 de marzo entre los campeones vigentes de Sudamérica y Europa, en un probable duelo entre Lionel Messi y Lamine Yamal.

“Se prevé una decisión final hacia finales de la próxima semana”, añadió el ente rector del fútbol europeo, que organiza el partido junto con la CONMEBOL, su contraparte de Sudamérica.

Argentina y España deben jugar en el estadio de Lusail, que fue sede de l a épica final del Mundial de 2022. Argentina se impuso una tanda de penales contra Francia después de que Messi anotó dos veces y Kylian Mbappé firmó un triplete en un trepidante empate 3-3 en los 90 minutos reglamentarios y la prórroga.

Qatar mantiene relaciones estrechas con la UEFA. Su principal dirigente futbolístico, Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain, propiedad de Qatar, es miembro del comité ejecutivo de la UEFA.

“Las conversaciones continúan con los organizadores locales, que han hecho un enorme esfuerzo para que el partido sea un éxito”, dijo la UEFA.

Si Qatar representa un riesgo de seguridad demasiado alto para albergar el partido, podría trasladarse a España o a otro lugar de Europa, donde están radicados casi todos los jugadores de ambas selecciones.

