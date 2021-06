"¿Qué demonios? ¿Qué ha hecho todo el tiempo?": Biden arremete contra una periodista de la CNN durante su rueda de prensa tras la cumbre con Putin

A su vez, Collins continuó presionando a Biden, alegando que Putin no ha cambiado su comportamiento en el pasado. La periodista mencionó que el jefe de Estado ruso negó cualquier participación de su país en ataques cibernéticos contra EE.UU. y minimizó las supuestas violaciones de derechos humanos en Rusia. "¿Cómo equivale eso a una reunión constructiva?", le preguntó a Biden.

Embed

"Si no lo entiende, es su problema", zanjó el mandatario estadounidense antes de retirarse.

Biden, siguiendo el procedimiento estándar durante otras conferencias de prensa durante su presidencia, solo contestó las preguntas de algunos periodistas previamente seleccionados. Varios otros reporteros continuaron gritando preguntas mientras el presidente abandonaba la sesión informativa.

"Me disculpo por haber sido brusco"

Momentos después, hablando con los reporteros antes de subir al Air Force One, Biden se disculpó por haber perdido los estribos con Collins. "Le debo una disculpa a mi última cuestionadora. No debería haberme pasado de listo con la última respuesta que di. [...] Me disculpo por haber sido brusco", dijo el presidente. "Nunca se hacen preguntas positivas", lamentó.

No obstante, en otro momento Biden indicó a los reporteros: "No tiene sentido para mí negociar con ustedes. No tiene sentido que les diga lo que estoy a punto de hacer. No porque quiera esconderles algo. ¿Por qué iba a decirles eso?".