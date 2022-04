Grave enfermedad obligaría a Putin a abandonar el poder

El periódico británico The Sun citó al analista político y ex jefe del Departamento de Relaciones Públicas del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, Valery Solovei, quien asegura que “el segundo diagnóstico es mucho más peligroso que el primero, ya que el Parkinson no amenaza el estado físico, sino que limita las apariciones públicas. Pero hay un diagnóstico fatal”.