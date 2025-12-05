Putin y Modi discutirán su relación comercial y de defensa ante la presión de EEUU

El presidente de Rusia, Vladímir Putin (izquierda), y el primer ministro de India, Narendra Modi, posan para una foto antes de una reunión en Nueva Delhi, India, el 5 de diciembre de 2025. (Mikhail Tereshchenko, Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP) AP

El presidente de Rusia, Vladímir Putin (centro), posa para una foto con el primer ministro de India, Narendra Modi (derecha), y la presidenta del país, Droupadi Murmu, durante su recepción en el Rashtrapati Bhavan, en Nueva Delhi, India, el 5 de diciembre de 2025. (AP Foto) AP

La 23ra Cumbre Rusia-India se celebra en un momento crucial en el que Estados Unidos presiona para lograr un acuerdo de paz para Ucrania mientras busca cooperación global. Pondrá a prueba los esfuerzos de Nueva Delhi para equilibrar su relación con Moscú y Washington durante la guerra que comenzó hace casi cuatro años en Ucrania.

Putin fue recibido por Modi en un aeropuerto de Nueva Delhi el jueves, quien le dio un fuerte abrazo y un firme apretón de manos con el entusiasmo de un viejo amigo.

Según funcionarios indios que participaron en los preparativos de la cumbre, la agenda incluye conversaciones sobre defensa, energía y movilidad laboral.

Aunque históricamente India ha mantenido profundos lazos con Rusia, los críticos dicen que la visita de Putin podría tensar la relación de Nueva Delhi con la Unión Europea y Estados Unidos, y podría poner en peligro las negociaciones para importantes acuerdos comerciales con ambos, que se consideran críticos para las exportaciones indias.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó los aranceles a los productos indios al 50% en agosto, citando la compra de petróleo rebajado ruso. India ha sido el segundo mayor importador de crudo ruso después de China.

Washington sostiene que esas adquisiciones ayudan a financiar la maquinaria de guerra del Kremlin. En octubre, Estados Unidos sancionó a dos de los mayores productores de petróleo de Rusia para obligar a países como India a reducir sus importaciones. Funcionarios indios indicaron que el país siempre ha respetado las sanciones internacionales y que también lo hará en el caso del crudo ruso.

India y Estados Unidos se fijaron como objetivo alcanzar el primer tramo de un acuerdo comercial en otoño, pero el pacto no se ha materializado aún debido a sus tensas relaciones.

Nueva Delhi está también en las últimas fases de las conversaciones para un acuerdo comercial con la UE, que considera la guerra de Rusia en Ucrania como una gran amenaza.

En su reunión con Putin, es probable que Modi presione para acelerar la entrega de dos sistemas adicionales de misiles tierra-aire S-400 rusos. Ya ha recibido tres en virtud de acuerdo de 2018 por un importe aproximado de 5.400 millones de dólares. La demora se ha vinculado a las interrupciones en la cadena de suministro relacionadas con la guerra.

Moscú y Nueva Delhi firmaron un pacto en febrero para mejorar la cooperación militar, maniobras, visitas a puertos, asistencia en desastres y apoyo logístico. La Duma Estatal rusa ratificó el acuerdo antes de la visita de Putin a India.

Además, se esperan conversaciones sobre la modernización de los aviones de combate indos Su-30MKI, de fabricación rusa, y la aceleración de las entregas de hardware militar crítico.

El comercio también ocupará un lugar destacado en la cumbre.

El comercio bilateral entre los dos países alcanzó los 68.700 millones de dólares en el último año fiscal que terminó en marzo, y el objetivo es incrementarlo hasta los 100.000 millones de dólares para 2030. La balanza comercial está fuertemente inclinada a favor de Rusia, con un profundo déficit que India busca acortar impulsando las exportaciones.

India está interesada en incrementar las exportaciones de productos farmacéuticos, agricultura y textiles y busca la eliminación de las barreras no arancelarias con Rusia. Nueva Delhi también busca suministros a largo plazo de fertilizantes de su socio.

Otro aspecto clave donde se espera que los dos países lleguen a un acuerdo es en seguridad y regulación de la migración de trabajadores calificados indios a Rusia.

Putin visitó India por última vez en 2021. Modi estuvo en Moscú el año pasado, y los dos líderes se reunieron brevemente en septiembre en China durante una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái.

___

Hussain informó desde Srinagar, India.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP