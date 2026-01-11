americateve

Purdy y los 49ers eliminan 23-19 a los campeones Eagles en juego de comodines

FILADELFIA (AP) — Brock Purdy lanzó un pase de touchdown de seis yardas a Christian McCaffery al final del último cuarto, San Francisco utilizó una jugada de engaño en un envío de anotación del receptor abierto Jauan Jennings, y los 49ers eliminaron a los Eagles de Filadelfia, campeones defensores del Super Bowl, con una victoria de 23-19 en el partido de la ronda de comodines el domingo.

Christian McCaffrey, running back de los 49ers de San Francisco, anota un touchdown durante la segunda mitad del juego de la NFL en la ronda de comodines de los playoffs contra los Eagles de Filadelfia, el domingo 11 de enero de 2026, en Philadelphia. (AP Foto/Derik Hamilton)
Los 49ers se dirigen a Seattle, el equipo mejor clasificado, el próximo fin de semana para un partido de playoffs divisional de la Conferencia Nacional. Los rivales de la División Oeste de la NFC dividieron la serie de la temporada.

Purdy lanzó para 262 yardas y consiguió la victoria como visitante en Filadelfia que no pudo obtener hace tres temporadas cuando se lesionó en una desastrosa actuación en el estadio de los Eagles en una derrota en el Juego de Campeonato de la NFC.

Purdy tuvo dos pases interceptados en este partido por el esquinero All-Pro Quinyon Mitchell, pero los Eagles solo anotaron tres puntos a partir de las pérdidas de balón.

Los 49ers no contarán en Seattle con el ala cerrada George Kittle, quien fue sacado del campo en carrito con una lesión en el tendón de Aquiles derecho al final de la primera mitad.

Los Eagles, que ganaron un Super Bowl con una jugada de engaño, mordieron el anzuelo con una cuando Jennings recibió el balón y rodó hacia la derecha y mandó un pase a McCaffery para un touchdown de 29 yardas. La anotación en la primera jugada del cuarto período le dio a los 49ers una ventaja de 17-16.

Los Eagles solo consiguieron el gol de campo de 33 yardas de Jake Elliott en el cuarto para una breve ventaja de 19-17.

Filadelfia fue nuevamente condenado por un esfuerzo ofensivo letárgico que le costó la oportunidad de repetir el campeonato. El Jugador Más Valioso del Super Bowl, Jalen Hurts, lanzó solo para 168 yardas y un touchdown, y los Eagles no lograron construir sobre una ventaja de 13-10 al medio tiempo al totalizar solo 36 yardas totales en el tercer cuarto en 16 jugadas.

Hurts falló en un intento desesperado de cuarta y 11 con 43 segundos restantes que terminó su última serie ofensiva.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

