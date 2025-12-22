americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Purdy lanza un récord personal de 5 pases de TD y lidera victoria 48-27 de 49ers ante Colts

INDIANÁPOLIS (AP) — Brock Purdy lanzó un máximo de carrera de cinco pases de touchdown y Dee Winters devolvió 74 yardas una intercepción en el último pase de Philip Rivers para anotar, liderando la victoria del lunes de los 49ers de San Francisco 48-27 ante los Colts de Indianápolis.

El quarterback de los 49ers de San Francisco Brock Purdy lanza el balón en el encuentro ante los Colts de Indianápolis el domingo 22 de diciembre del 2025. (AP Foto/Carolyn Kaster)
El quarterback de los 49ers de San Francisco Brock Purdy lanza el balón en el encuentro ante los Colts de Indianápolis el domingo 22 de diciembre del 2025. (AP Foto/Carolyn Kaster) AP

Purdy completó 25 de 34 pases para 295 yardas con una intercepción. Christian McCaffrey corrió 21 veces para 117 yardas y atrapó seis pases para 29 yardas y dos anotaciones. George Kittle tuvo siete recepciones para 115 yardas y un touchdown.

Los 49ers (11-4) ganaron su quinto partido consecutivo para mantenerse en la lucha por el primer puesto de la NFC, un día después de asegurar su boleto a los playoffs gracias a la derrota de Detroit ante Pittsburgh. San Francisco también rompió una racha de cinco derrotas consecutivas en la serie, venciendo a Indy por primera vez desde el conocido juego de "playoffs" de Jim Mora en noviembre de 2001.

Pero Rivers, de 44 años, no se lo puso fácil a San Francisco en su segundo juego de regreso después de un descanso de cinco años. Completó 23 de 35 pases para 277 yardas, dos touchdowns y una intercepción. Los Colts (8-7) han perdido cinco seguidos en general y seis de sus últimos siete, mientras sus esperanzas de playoffs continúan desvaneciéndose.

Su derrota aseguró lugares en los playoffs para Buffalo, Jacksonville y los Chargers.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente estadounidense Donald Trump llega en el Air Force One en el Aeropuerto Internacional Palm Beach en Florida el 20 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon)

Trump se reúne con asesores de seguridad nacional en medio de tensiones con Venezuela

El presidente Donald Trump saluda desde su limusina al salir del Trump International Golf Club, el domingo 21 de diciembre de 2025, en West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump destituye a casi 30 diplomáticos de carrera de puestos de embajadores

Imagen entregada por el Departamento de Policía de Providence que muestra imágenes de vigilancia de Claudio Neves Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown. (Departamento de Policía de Providence via AP)

Cómo tecnología de vigilancia y “Agencia de Detectives de Reddit” ayudaron a encontrar a un asesino

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Destacados del día

Detienen a cubano en Hialeah por robo de caballos en Florida: ICE emite orden migratoria

Detienen a cubano en Hialeah por robo de caballos en Florida: ICE emite orden migratoria

Arzobispo de Miami pide a Trump una tregua de las deportaciones de inmigrantes por Navidad

Arzobispo de Miami pide a Trump una tregua de las deportaciones de inmigrantes por Navidad

Ahora sí les hundiste la carrera: Gerardo Hernández presume concierto de Charly & Johayron y estalla la polémica en Cuba

"Ahora sí les hundiste la carrera": Gerardo Hernández presume concierto de Charly & Johayron y estalla la polémica en Cuba

Administración TRUMP eleva a 3 mil dólares el pago a migrantes que se autodeporten antes de fin de año

Administración TRUMP eleva a 3 mil dólares el pago a migrantes que se autodeporten antes de fin de año

EE.UU. persigue activamente otro buque de la flota oscura del régimen venezolano en el Caribe

EE.UU. persigue activamente otro buque de la "flota oscura" del régimen venezolano en el Caribe

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter