Pumas salva un 1-1 ante León, con el estreno goleador de Juninho en la Liga MX

El ariete brasileño, quien llegó al balompié mexicano procedente del Flamengo de su país, se desmarcó dentro del área para cabecear un centro de Alan Medina, que cruzó para que entrara pegado al poste a los 75 minutos.

Diber Cambindo puso adelante a La Fiera a los nueve minutos, luego de hacer una peinada a primer poste a un centro de tiro de esquina que hizo una comba para terminar al fondo de la portería cerca del otro palo.

Pumas mantiene la condición de invicto en el curso con su segundo empate; el cuadro universitario cuenta con cinco unidades para ubicarse en la 5ta posición.

León desperdició la oportunidad de hilvanar triunfos; quedó en el 9no peldaño con cuatro puntos.

El arquero costarricense Keylor Navas salvó a Pumas de verse en desventaja de dos goles cuando a los 65 minutos realizó una gran atajada abajo a un disparo de Juan Domínguez tras una falla en la salida universitaria.

Después de la igualada de Juninho ambos arqueros no tuvieron mayores complicaciones en sus áreas hasta la conclusión.

La 3ra fecha concluirá el domingo con los encuentros entre Santos ante Ciudad Juárez y Pachuca contra América. FUENTE: AP