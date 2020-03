Pumas busca salir de mala racha al recibir al América

Las dos derrotas tienen a Pumas con 14 puntos, en la quinta posición. Una nueva derrota, combinada con otros resultados, podría dejarle fuera de la zona de liguilla.

“Si bien los últimos dos resultados no fueron los que queríamos, el clásico es aparte y es un buen rival para terminar con esa racha que llevamos”, dijo el volante argentino Favio Álvarez. “Aunque no tuviéramos las dos derrotas, la presión la tendríamos igual porque queremos ganar siempre, y queremos volver a la racha que teníamos”.

América afronta al encuentro luego de una semana en la que sufrió para eliminar a Comunicaciones de Guatemala en la Liga de Campeones de la CONCACAF y fue apaleado en casa 3-0 por Necaxa por la octava fecha del Clausura para quedarse con 16 unidades, en el segundo puesto de la tabla.

Las Águilas, que han padecido con lesiones todo el año, refuerzan su delantero con las reapariciones del colombiano Roger Martínez y Henry Martín.

América ha perdido apenas uno de sus últimos 13 encuentros ante Pumas.

El partido se jugará el viernes por la noche en el estadio Olímpico de la capital.

Para el sábado por la noche, Chivas tratará de enlazar tres victorias por primera vez en el torneo para mantenerse en zona de liguilla cuando se enfrente al Atlas en el clásico de la occidental ciudad de Guadalajara.

Los dos triunfos consecutivos elevaron al “Rebaño Sagrado” al octavo peldaño, con 12 unidades.

“Aunque no soy canterano de Chivas sé lo que representa este partido y que no se puede perder. Yo siempre salgo al campo con el cuchillo entre los dientes y más en éste que es uno muy especial”, dijo el delantero Alexis Vega, quien le ha marcado cuatro goles al Atlas en sus últimos dos enfrentamientos. “Ya quiero que llegue el sábado para demostrar de qué estamos hechos”.

Atlas llega con papel de víctima porque ha perdido cuatro choques en fila y es penúltimo de la tabla con seis puntos.

También el sábado, Cruz Azul tratará de extender su buen momento para mantenerse en la cima al enfrentar a Tijuana.

La Máquina tiene seis partidos sin derrotas y de ser colista ahora marca el paso con 16 puntos.

Los Celestes no eran líderes de la liga desde el Apertura 2018.

“Siempre aspiramos a estar en los primeros lugares porque este club debe estar ahí siempre, pero no nos conformamos”, dijo el entrenador uruguayo Robert Siboldi. “Si me dijeran que el liderato me va a dar el campeonato, pues ahí me quedo contento, pero en la realidad solo es una posición en la tabla y, aunque es motivante, solo es alegría para el aficionado”.

Tijuana llega inmerso en una racha de siete partidos en fila sin ganar, y con seis puntos es el 16to de la clasificación.

En otros encuentros: Querétaro-Toluca, Puebla-Tigres, Monterrey-San Luis, Pachuca-Santos, Necaxa-Morelia y Juárez-León.