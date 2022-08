ESCANDALO! La demanda de la ex del mánager de Bad Bunny para quitarle TODO

Hernández Rivera, en ese entonces, veía cómo las cuentas de banco "se abultaban rápidamente, de $200,000 a $500,000, a un millón, dos millones y así sucesivamente, encaminándose en una espiral ascendente que no se detenía". Los negocios , en los que aseguró trabajar, se diversificaron más allá de la música, incluyendo bienes raíces y restaurantes.

Por otro lado, la demanda indica que, extrajudicialmente, Assad no tiene que compartirle nada de su negocio a Hernández Rivero. Su abogado, el recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Pedro Ortiz Álvarez, planteó a la jueza Elisa A. Fumero Pérez que la desestime por entender que el Código Civil que entró en vigor en 2020 no admite que se reconozca una relación de concubinato como la que tuvo la pareja. Los abogados de Hernández Rivera han disputado esta interpretación y la jueza no ha decidido sobre el argumento todavía.

Ingresos de Rimas Entertainment LLC

En la declaración se suman otros 500 millones de dólares por el valor que representa el resto de los artistas bajo Rimas Entertainment, entre los que figuran: Tommy Torres, Corina Smith, Karol G, Eladio Carrión, Arcángel, Mora, Mickey Wooz, Amennazi, Jowell & Randy, Lyanno, Marconi Impara, Rafa Pabón, Subelo NEO y Urba y Rome.

El documento también añade otros $15 millones en activos y valor que la pareja maneja a través de otros entes corporativos, principalmente en la industria de bienes raíces, los cuales se manejaban bajo la licencia de corredora de la madre de Assad Byrne.

Las entidades corporativas que estaban en el caso son: Rimas Entertainment, LLC; Rimas Classics, LLC; Noah Assad, LLC; Habibi Management, Inc. y/o Habibi LLC; GMESPR, LLC; Noah Assad Presenta, Inc.; Skyline, Inc.; NAB Development Corp. y/o NAB Investment Corp.; y Brummana LLC.

La semana pasada, la demandante avisó al tribunal que desistía del pleito, por ahora, contra las entidades corporativas, pero lo mantenía contra su expareja.

