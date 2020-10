Asesinaron brutalmente a la influencer puertorriqueña Pinky Curvy

El joven fue identificado como Edwin Rivera Pérez, de 23 años y era la pareja de Nieves Cruz. Tan pronto el hombre entra al local, se aprecia una lluvia de balazos contra el vehículo, en cuyo interior se encontraba la mujer quien murió en el acto al ser alcanzada por varios proyectiles en la cabeza.

Según el coronel José Juan García, jefe de la Policía en la región de San Juan, Puerto Rico, en la escena se encontraron sobre 80 casquillos de bala de distintos calibres. Por lo que, las autoridades no descartan que Nieves Cruz fuera el objetivo principal de los sicarios.

Además indicaron que, por las circunstancias en que acontecieron los hechos, todo parece indicar que el asesinato tiene que ver con narcotráfico, pero al momento no cuentan con uno o más sospechosos del crimen.

Cabe destacar que, Pinky Curvy, quien tenía 24 años y era madre de una niña, formó parte del grupo de 75, personas acusadas por las autoridades federales en febrero de 2019 por pertenecer a las FARC.

