Abuelo se declara culpable por muerte de nieta en crucero

Salvatore “Sam” Anello of Valparaiso dijo este año que iba a retirar una declaración de inocencia para ayudar a poner fin a lo que llamó “una pesadilla” para su familia. Chloe Wiegand, de 18 meses de edad, cayó de los brazos a su abuelo desde una altura de 45 metros (150 pies) desde una ventana abierta en el crucero Freedom of the Seas de Royal Caribbean en julio del 2019.