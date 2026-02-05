americateve

Puerto Rico se cuela en semifinales de la Serie del Caribe con triunfo ante Panamá

GUADALAJARA, México (AP) — Los Cangrejeros de Santurce anotaron cuatro carreras en el sexto episodio, para concretar una remontada y vencer el jueves 8-3 a los Federales de Chiriquí, con lo cual aseguraron su sitio en las semifinales de la Serie del Caribe.

Dereck Rodríguez, lanzador de Puerto Rico, labora en el duelo ante Panamá, el jueves 5 de febrero de 2026, en la Serie del Caribe (AP Foto/Fernando Llano)
Dereck Rodríguez, lanzador de Puerto Rico, labora en el duelo ante Panamá, el jueves 5 de febrero de 2026, en la Serie del Caribe (AP Foto/Fernando Llano)

El exjugador de Grandes Ligas Johan Camargo adelantó a los Federales, representantes de Panamá, con un sencillo productor de una carrera en la primera entrada y añadió un elevado de sacrificio en la quinta.

Desde la lomita, Harold Araúz retiró en blanco las primeras cinco entradas, pero posteriormente llegaron los problemas.

En el sexto inning, los campeones de Puerto Rico anotaron cuatro veces para darle la vuelta a la pizarra. Nelson Velázquez e Isan Díaz conectaron sencillos productores para empatar el encuentro, y Christian Vázquez añadió un imparable con las bases llenas que remolcó dos más para poner el duelo 4-2 a favor de los Cangrejeros.

Aunque José Ramos volvió a acercar a Panamá por la mínima con un sencillo productor en el séptimo episodio, Christian Vázquez impulsó una carrera más con un sencillo en la octava y Rubén Castro empujó dos adicionales con otro imparable, para sellar el triunfo y el pase a semifinales.

“El equipo demostró de lo que está hecho. Empezamos abajo en el marcador, pero supimos responder en un juego de vida o muerte”, dijo el mánager de los Cangrejeros, Omar López. “Tuvimos que ser agresivos con el uso de los relevistas, que hicieron un gran trabajo, y la ofensiva estuvo a la altura de lo que sabemos que puede hacer”.

Con la derrota, Panamá terminó el torneo con marca de 0-4 y fue el único equipo eliminado en la primera ronda.

“Las cosas no se nos dieron. Tengo un equipo que nunca se rinde y esto nos sirve para seguir aprendiendo y conocer mejor a mis jugadores”, comentó el mánager de los Federales, José Mayorga. “Sabemos que no fue la mejor actuación. Fue un torneo complicado, pero tenemos la oportunidad de seguir mejorando de cara al compromiso que tenemos el próximo mes en el Clásico Mundial de béisbol”.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

