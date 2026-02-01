americateve

Puerto Rico logró un dramático triunfo sobre México Verde en el arranque de la Serie del Caribe

GUADALAJARA, México (AP) — Rubén Castro conectó un sencillo remolcador de dos carreras en el fondo de la novena entrada para darle la vuelta a la pizarra, y los Cangrejeros de Santurce, de Puerto Rico, vencieron 5-4 a los Tomateros de Culiacán, de México, en el partido inaugural de la Serie del Caribe 2026, disputado en el Estadio Panamericano de Guadalajara.

“No estaba pensando mucho, sólo estaba buscando un buen contacto para darle la victoria a Puerto Rico en este primer juego de la Serie. Aproveché una recta un poco afuera y alta, me puse un poco más corto y busqué pegarle a la banda opuesta, y afortunadamente salió el imparable”, comentó Castro tras la dramática victoria.

Luego de que el campeón de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional declinara participar en el torneo después de que le retiraron la sede a Caracas, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe anunció que México competiría con dos equipos: los Charros de Jalisco, campeones de la Liga Mexicana del Pacífico, como México Rojo, y los Tomateros de Culiacán, subcampeones, como México Verde.

México tomó ventaja en la primera entrada con un sencillo productor de Rodolfo Amador y un elevado de sacrificio de Joey Meneses. Amplió la diferencia a 4-0 en el segundo episodio con un doble remolcador de Luis Verdugo y un sencillo de Román Alí Solís.

Puerto Rico respondió con un jonrón de dos carreras de Yohandy Morales en la cuarta entrada, y Rubén Castro impulsó la primera de sus tres carreras producidas con un rodado a la primera base en el séptimo episodio, que permitió anotar a Christian Vázquez desde la tercera.

En la novena, con Johneshwy Fargas y Jeremy Arocho en posición de anotar, Castro conectó el imparable que definió el encuentro.

“Nuestro abridor no pudo hacer su mejor trabajo hoy y eso nos hizo cambiar toda la estrategia. Pero tenemos un bullpen fuerte, capaz de resistir cualquier ofensiva, y pudieron controlar a Culiacán. Yo tengo determinación, convicción y confío en mi gente; aquí cada quien entiende su rol”, aseguró tras la victoria Omar López, manejador de Puerto Rico.

La jornada se completa por la noche con el duelo entre los Leones del Escogido, campeones de la Liga Dominicana de Béisbol, y los Charros de Jalisco, campeones de la Liga Mexicana del Pacífico. Panamá, equipo invitado, descansó en la primera jornada y debutará este lunes frente a los Charros.

FUENTE: AP

Trump confirma contactos con altos funcionarios del régimen cubano para una salida del poder y La Habana guarda silencio

EEUU condena acto de repudio VIOLENTO contra Mike Hammer y exige al régimen cubano detener el acoso a diplomáticos

Régimen cubano organiza violento acto de repudio contra Mike Hammer en Camagüey

Manuel Marrero: Hay reservas para enfrentar los desafíos de Cuba en 2026

Papa León XIV rompe el silencio y pide a Trump y a Díaz-Canel evitar una escalada contra Cuba

