Puerto Rico inspeccionará viviendas públicas tras denuncias de condiciones infrahumanas

Juan Rosario Hernández, director de la Administración de Vivienda Pública, afirmó que más de una docena de agentes inspeccionarán un total de 56.000 unidades de 328 proyectos en el territorio, perteneciente a Estados Unidos, para la primera semana de marzo.

Rosario Hernández explicó a Tele11, una estación de noticias local, que los agentes verificarán el bienestar de los niños y las personas mayores, además de determinar si los ocupantes están autorizados a vivir allí.

El anuncio se produce una semana después de que vecinos del mayor proyecto de vivienda pública de la isla denunciaran las supuestas condiciones infrahumanas de un apartamento donde vivían una madre y sus dos hijos. La investigación está en curso, y las autoridades señalan que la familia ha huido.

La Administración de Vivienda Pública incautó 44 unidades el pasado agosto que consideró estaban ocupadas ilegalmente, señalando que miles de personas estaban en la lista de espera para obtener una vivienda asequible en ese momento.

Las autoridades dicen que algunas unidades de vivienda pública se utilizan para operaciones de tráfico de drogas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP