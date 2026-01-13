americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Puerto Rico inspeccionará viviendas públicas tras denuncias de condiciones infrahumanas

SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — El gobierno de Puerto Rico anunció visitas obligatorias a cientos de proyectos de vivienda pública para verificar las condiciones de vida de los residentes.

Juan Rosario Hernández, director de la Administración de Vivienda Pública, afirmó que más de una docena de agentes inspeccionarán un total de 56.000 unidades de 328 proyectos en el territorio, perteneciente a Estados Unidos, para la primera semana de marzo.

Rosario Hernández explicó a Tele11, una estación de noticias local, que los agentes verificarán el bienestar de los niños y las personas mayores, además de determinar si los ocupantes están autorizados a vivir allí.

El anuncio se produce una semana después de que vecinos del mayor proyecto de vivienda pública de la isla denunciaran las supuestas condiciones infrahumanas de un apartamento donde vivían una madre y sus dos hijos. La investigación está en curso, y las autoridades señalan que la familia ha huido.

La Administración de Vivienda Pública incautó 44 unidades el pasado agosto que consideró estaban ocupadas ilegalmente, señalando que miles de personas estaban en la lista de espera para obtener una vivienda asequible en ese momento.

Las autoridades dicen que algunas unidades de vivienda pública se utilizan para operaciones de tráfico de drogas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Xabi Alonso, entrenador en jefe del Real Madrid, gesticula durante el partido de fútbol de la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en el estadio King Abdullah Sports City en Yeda, Arabia Saudita, el domingo 11 de enero de 2026. (AP Photo/Altaf Qadri)

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador y será Arbeloa quien ocupe su lugar

El presidente Donald Trump elige a un reportero para hacerle una pregunta al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y al secretario de Estado Marco Rubio (derecha) durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump firma orden ejecutiva para proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano

Manifestantes se enfrentan a agentes federales en el exterior del edificio federal Obispo Henry Whipple, el 8 de enero de 2026, en Minneapolis, Minnesota. (AP Foto/Tom Baker)

Protestas contra ICE en EEUU tras tiroteos en Minneapolis y Portland, Oregón

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump promete a empresas petroleras "completa seguridad" si invierten en Venezuela

Destacados del día

Régimen Castrista exhibe propagandeo de las Avispas Negras, tropas élite que jacta son superiores incluso a los Delta Forces

Régimen Castrista exhibe propagandeo de las "Avispas Negras", tropas élite que jacta son superiores incluso a los Delta Forces

Exmarino de EEUU recibe más de 16 años de cárcel por espiar para China desde un buque de guerra

Exmarino de EEUU recibe más de 16 años de cárcel por espiar para China desde un buque de guerra

Republicanos impulsan ley histórica para prohibir que congresistas y sus familias compren acciones en bolsa

Republicanos impulsan ley histórica para prohibir que congresistas y sus familias compren acciones en bolsa

Llegaran a Cuba los restos de 32 agentes caídos en Venezuela

Llegaran a Cuba los restos de 32 agentes caídos en Venezuela

Un cajero marca precios de artículos en una tienda en Dallas, el 28 de agosto de 2025. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

La inflación en EEUU se moderó en diciembre, pero sigue por encima del objetivo de la Fed

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter