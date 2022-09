Familia roba lancha del puerto del Mariel para escapar hacia EEUU

Hasta el momento la Guardia Costera de EEUU no ha informado sobre el encuentro de esta embarcación. DIARIO DE CUBA intentó contactar a esa institución, pero no contestaron el teléfono. En una llamada realizada a la Dirección Nacional de Migración y Extranjería de Cuba, el oficial de guardia dijo a esta redacción que no tenía información al respecto. Ningún medio oficial cubano se ha hecho eco de la noticia.

Fuente: diariodecuba.com