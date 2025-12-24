Publicación de archivos de Epstein pone a Maxwell bajo escrutinio tras sus afirmaciones de inocencia

En esta imagen publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos se ve Ghislaine Maxwell. (Departamento de Justicia de Estados Unidos via AP) AP

La divulgación de las transcripciones como parte de la publicación continua de archivos de investigación del Departamento de Justicia sobre Maxwell y el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein expuso cómo un agente del FBI habló a los miembros del jurado investigador sobre el papel crucial de Maxwell en el abuso sexual de niñas y mujeres jóvenes por parte de Epstein durante décadas.

Maxwell, miembro de la alta sociedad británica y heredera de una editorial, fue condenada por tráfico sexual en diciembre de 2021 después de que cuatro mujeres contaran a un jurado federal en la ciudad de Nueva York cómo ella y Epstein abusaron de ellas en la décadas de 1990 y principios de los 2000. Epstein nunca fue a juicio. Fue arrestado en julio de 2019 por cargos de tráfico sexual y se suicidó un mes después en su celda en una cárcel federal de Manhattan.

Hace dos semanas, mientras el Departamento de Justicia se preparaba para comenzar a publicar lo que comúnmente se conoce como los archivos de Epstein, Maxwell presentó una petición de habeas corpus, solicitando a un juez federal que la liberara alegando que han surgido "nuevas pruebas sustanciales" que demuestran que se produjeron violaciones constitucionales en su juicio.

Maxwell afirmó que se retuvo información exculpatoria y que los testigos mintieron en su testimonio. Presentó la petición por su cuenta, sin la asistencia de un abogado.

Esta semana, el juez Paul A. Engelmayer reprendió a Maxwell por no eliminar los nombres de las víctimas y otra información identificativa de sus documentos judiciales. Dijo que las futuras presentaciones deben mantenerse selladas y fuera de la vista del público hasta que hayan sido revisadas y editadas para proteger las identidades de las víctimas.

La acusadora de Epstein Danielle Bensky dijo que la publicación de los registros solo ha agudizado la atención sobre los crímenes de Maxwell entre sus víctimas. Bensky dijo que ha mantenido conversaciones diarias con unas dos docenas de otras víctimas que dejan claro que Maxwell "es una criminal que estaba involucrada al 1.000% en actos sexuales".

"He escuchado cosas que harían que se te helara la sangre. Anoche tuve una conversación con una sobreviviente que dijo que ella era la titiritera", dijo Bensky.

Bensky dijo que sufrió abusos sexuales de Epstein hace dos décadas. Dijo que Maxwell nunca abusó personalmente de ella.

Archivos retrasados y muy censurados

Las transcripciones de los procedimientos del jurado investigador que resultaron en la acusación de Maxwell se publicaron esta semana de acuerdo con la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, una ley promulgada el mes pasado después de meses de presión pública y política.

El Departamento de Justicia ha ido publicando documentos de forma periódica, después de reconocer que no cumpliría con el plazo establecido por el Congreso el viernes pasado para publicar todos los registros. Culpó del retraso al laborioso proceso de oscurecer los nombres de las víctimas y otra información identificativa.

El miércoles, el departamento dijo que podría necesitar "unas semanas más" para entregar todo el conjunto después de descubrir repentinamente más de un millón de documentos potencialmente relevantes. Fue un giro sorprendente de los acontecimientos, después de que los funcionarios del departamento sugirieran hace meses que ya habían contabilizado el vasto universo de materiales relacionados con Epstein.

Algunos de los registros del jurado investigador de Epstein y Maxwell se publicaron inicialmente con extensos fragmentos censurados: un documento de 119 páginas marcado como "Jurado Investigador-NY" estaba completamente tachado. Se publicaron versiones actualizadas durante el fin de semana.

Agente del FBI testificó que Maxwell manipuló a una joven

El testimonio ante el jurado de un agente del FBI, que describe entrevistas realizadas con víctimas de Epstein, presagiaba el testimonio del juicio un año después de cuatro mujeres que describieron el papel de Maxwell en su abuso sexual de 1994 a 2004.

El agente habló de una mujer que describió haber conocido a Maxwell y Epstein cuando tenía 14 años y asistía a un campamento artístico de verano en Michigan en 1994. Los registros de vuelo mostraron que Epstein y Maxwell fueron a la escuela que patrocinaba el campamento porque Epstein era un donante.

Según el agente, cuyo nombre fue redactado de la transcripción, la niña tuvo un encuentro casual con Epstein y Maxwell un día. Después de enterarse de que la niña era de Palm Beach, Florida, Epstein mencionó que a veces otorgaba becas a estudiantes y solicitaron su número de teléfono, dijo el agente.

Una vez en casa, la niña visitó la finca de Epstein con su madre para tomar el té y la madre quedó impresionada cuando Epstein dijo que proporcionaba becas, tanto que la madre dijo que Epstein era como un "padrino", dijo el agente.

El agente dijo que la niña comenzó a ir regularmente a la finca mientras Epstein y Maxwell la agasajaban con regalos y viajes al cine para ganare su confianza, y Epstein comenzó a pagar por lecciones de voz y a darle dinero que, según él, debía dar a su madre en apuros financieros.

El agente dijo que la niña pensaba que su relación con Epstein y Maxwell era extraña, "pero Maxwell lo normalizó para ella. Era como una hermana mayor genial y hacía comentarios como, 'esto es lo que hacen los adultos'".

Eventualmente, testificó el agente, la niña vio a Maxwell con el pecho descubierto en la piscina. Después de que ella revelara que esperaba ser actriz y modelo, Epstein le dijo que era mejor amigo del dueño de Victoria's Secret y que tendría que aprender a sentirse cómoda en ropa interior y no ser mojigata, dijo el agente.

Luego, dijo el agente, la niña le preguntó a Epstein qué quería decir con eso y el financiero la atrajo a su regazo y se masturbó. Después de eso, agregó el agente, los encuentros de la niña con Epstein comenzaron a incluir contacto sexual, particularmente en su sala de masajes.

Maxwell a veces estaba allí con otras niñas, dijo el agente. Una de las niñas comenzaba a masajear a Epstein y Maxwell bromeaba con las niñas, dijo el agente.

"Agarraba los pechos de la niña y daba instrucciones a las niñas sobre qué hacer", dijo el agente, transmitiendo el relato de la niña. La actitud de Maxwell durante los encuentros era "muy casual; actuaba como si esto fuera normal", dijo el agente.

El testimonio publicado parecía reflejar el testimonio en el juicio de Maxwell en 2021 por una mujer que testificó bajo el seudónimo de "Jane".

En el juicio, Jane dijo que Maxwell también participaba en sesiones grupales entre múltiples mujeres y Epstein que generalmente comenzaban con Epstein o Maxwell llevándolas a todas a un dormitorio o una sala de masajes en la residencia de Palm Beach.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP