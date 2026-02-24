americateve

PSG: Luis Enrique debe decidir si proteger la ventaja o atacar ante Mónaco

PARÍS (AP) — El técnico del Paris Saint-Germain Luis Enrique quizá no tenga claro cómo afrontar el partido de vuelta del repechaje de la Liga de Campeones contra el Mónaco el miércoles.

Luis Enrique, técnico del Paris Saint-Germain, durante el partido contra Metz en la liga francesa, el sábado 21 de febrero de 2026, en París. (AP Foto/Emma Da Silva)
Luis Enrique, técnico del Paris Saint-Germain, durante el partido contra Metz en la liga francesa, el sábado 21 de febrero de 2026, en París. (AP Foto/Emma Da Silva) AP

Aunque el PSG lidera 3-2, defender ventajas no es su estilo. Pero atacar demasiado ante un Mónaco técnicamente capaz de lastimarle al contragolpe.

Con el Sébastien Pocognoli, Mónaco suma 13 goles en los últimos seis partidos. Aunque dos de esos encuentros han sido derrotas, el ataque ha lucido mucho más afilado.

El club del principado se puso 2-0 arriba en los primeros 20 minutos contra el PSG la semana pasada, pero una defensa torpe permitió que el PSG volviera al partido. Contra Lens el sábado, Mónaco remontó un 2-0 en contra con una ráfaga de tres goles en un lapso de 10 minutos durante la segunda parte.

La defensa del PSG se ve más débil que la temporada pasada —encajó ante el Mónaco a los 55 segundos— y no ayuda la incertidumbre sobre el portero.

“El equipo puede mejorar defensivamente en este momento. Cuando vas 2-0 abajo en 20 minutos normalmente termina en desastre. Pero hemos demostrado esta temporada y la anterior que podemos superar cualquier dificultad”, dijo Luis Enrique en una conferencia de prensa previa al partido.

Desde la salida del arquero Gianluigi Donnarumma, Luis Enrique ha alternado entre Matvei Safonov y Lucas Chevalier, fichado en el verano.

La dupla de Mónaco

Emparejar a Ansu Fati y Folarin Balogun en ataque podría ser la mejor opción de Pocognoli.

Fati ha marcado nueve goles en 20 partidos, incluido una bonita definición de globo contra Lens el sábado.

El ex prodigio adolescente del Barcelona se ha visto frenado por lesiones menores esta temporada. Ingresó como suplente contra el Lens, pero es probable que Pocognoli lo ponga de inicio contra el PSG.

Balogun también ha lidiado con lesiones, pero por fin parece estar completamente recuperado. Los dos goles del delantero estadounidense contra el PSG la semana pasada y su tanto contra Lens mostraron que ha recuperado la forma.

Sus prestaciones en la delantera, junto con las incorporaciones del mediapunta Maghnes Akliouche, podrían estirar la defensa del PSG y dejar espacios para los mediocampistas que llegan desde atrás.

Fati y Akliouche pueden regatear a gran velocidad, mientras que la versatilidad de Balogun le permite jugar abierto o por el centro.

Riesgo de contragolpes

El contragolpe es el mejor recurso de Mónaco.

Cuando el equipo venció 1-0 al PSG en la Ligue 1 en noviembre, el gol llegó tras una contra. El sábado, el tercer gol contra Lens fue un contraataque bien hilvanado que terminó con el globo de Fati.

Los laterales del PSG quedaron en evidencia en la derrota 3-1 en Rennes este mes. El primer gol de Mónaco el martes pasado se precipitó cuando el lateral izquierdo Caio Henrique encontró espacio a la espalda del lateral derecho Achraf Hakimi y Aleksandr Golovin centró para que Balogun cabeceara a la red.

Henrique y al lateral derecho Vanderson tienen un perfil ofensivo. Esto podría obligar a Luis Enrique a ordenar a Hakimi y el lateral izquierdo Nuno Gomes que no se proyecten demasiado.

Dembélé, lesionado

El PSG no contará con su delantero Ousmane Dembélé.

El ganador del Balón de Oro salió por una lesión en la pantorrilla el martes pasado y se perdió el partido del sábado en casa contra Metz en la Ligue 1.

Dembélé ha estado condicionado por las lesiones y casi no ha disputado una temporada completa a lo largo de su carrera, con contratiempos que afectaron sus seis temporadas en el Barcelona antes de unirse al PSG.

“No sé cuánto tiempo (estará fuera Dembélé), depende de ciertas cosas. No queremos correr ningún riesgo. No es grave, pero necesitamos paciencia”, dijo Luis Enrique.

Otro que sigue de baja es el volante español Fabián Ruiz, fuera de acción con el PSG desde que se lesionó la rodilla izquierda el 20 de enero en la derrota a domicilio 2-1 contra Sporting Lisboa.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

