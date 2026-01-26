PSG ficha al mediocampista de 18 años Dro Fernández del Barcelona

Compartir en:









El PSG anunció el acuerdo en un comunicado el lunes por la noche, diciendo que el fichaje "está completamente alineado con la estrategia deportiva del club y su fuerte enfoque en la juventud y el talento".

No se revelaron detalles financieros. El diario deportivo francés L’Équipe informó que el PSG pagó ocho millones de euros (9,5 millones de dólares) por el jugador mejor conocido simplemente como Dro, cuyo contrato con el Barça estaba previsto para expirar en junio del próximo año.

"Estoy muy feliz y muy orgulloso de unirme al Paris Saint-Germain. Este es un momento de gran orgullo para mí y para mi familia", expresó Dro. "Estoy enormemente emocionado y motivado para jugar y darlo todo por esta camiseta".

Dro puede jugar como mediocampista ofensivo o como extremo izquierdo. Hizo cinco apariciones para el Barça esta temporada después de pasar por la prestigiosa academia juvenil La Masia del club, que ha producido estrellas como Lionel Messi y Lamine Yamal.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP