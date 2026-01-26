americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

PSG ficha al mediocampista de 18 años Dro Fernández del Barcelona

PARÍS (AP) — Paris Saint-Germain fichó al centrocampista de 18 años Dro Fernández del Barcelona con un contrato de cuatro temporadas.

El PSG anunció el acuerdo en un comunicado el lunes por la noche, diciendo que el fichaje "está completamente alineado con la estrategia deportiva del club y su fuerte enfoque en la juventud y el talento".

No se revelaron detalles financieros. El diario deportivo francés L’Équipe informó que el PSG pagó ocho millones de euros (9,5 millones de dólares) por el jugador mejor conocido simplemente como Dro, cuyo contrato con el Barça estaba previsto para expirar en junio del próximo año.

"Estoy muy feliz y muy orgulloso de unirme al Paris Saint-Germain. Este es un momento de gran orgullo para mí y para mi familia", expresó Dro. "Estoy enormemente emocionado y motivado para jugar y darlo todo por esta camiseta".

Dro puede jugar como mediocampista ofensivo o como extremo izquierdo. Hizo cinco apariciones para el Barça esta temporada después de pasar por la prestigiosa academia juvenil La Masia del club, que ha producido estrellas como Lionel Messi y Lamine Yamal.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal pasa por la región, el domingo 25 de enero de 2026. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

El noreste enfrenta el último embate de una tormenta que llevó hielo, nieve y frío a EEUU

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Destacados del día

ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el 2 de abril de 2025, en Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

México frena envío de petróleo a Cuba en medio de presión de EEUU

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Comienzan a llegar a Cuba cientos de médicos desde Venezuela tras la caída de Maduro

Comienzan a llegar a Cuba cientos de médicos desde Venezuela tras la caída de Maduro

Las propiedades que le van a decomisar a Alejandro Gil tras quedar firme su condena

Las propiedades que le van a decomisar a Alejandro Gil tras quedar firme su condena

La red de extrema izquierda que rodeó a Alex Pretti antes del tiroteo y lo convirtió en mártir político

La red de extrema izquierda que rodeó a Alex Pretti antes del tiroteo y lo convirtió en mártir político

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter