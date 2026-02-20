americateve

PSG: Dembélé se pierde el partido ante Metz por lesión en pantorrilla

PARÍS (AP) — El delantero del Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé padece una lesión en la pantorrilla y se perderá el partido de la liga francesa del sábado contra Metz.

Ousmane Dembélé del Paris Saint-Germain durante el partido contra Marsella en la liga francesa, el domingo 8 de febrero de 2026, en París. (AP Foto/Thibault Camus)
El club informó en su boletín médico semanal el viernes que el último ganador del Balón de Oro hará trabajo de gimnasio en interiores durante los próximos días mientras se recupera.

Los parisinos recibirán a Mónaco el miércoles en la vuelta de su repechaje de la Liga de Campeones, con ventaja 3-2 tras la ida. Dembélé se lesionó la pantorrilla izquierda durante ese encuentro y fue sustituido en la primera mitad.

El técnico Luis Enrique no indicó si Dembélé estará listo para enfrentar a Mónaco la próxima semana.

“Es un golpe. No vamos a correr riesgos con ningún jugador. Estamos tratando de gestionar esto de la mejor manera posible”, indicó Luis Enrique.

Dembélé ha estado lastrado por las lesiones durante toda la temporada. El jugador de 28 años se lesionó a principios de septiembre en un compromiso con la selección Francia y luego salió en la primera mitad contra el Bayern Múnich en noviembre.

Ha marcado 11 goles en 25 partidos, después de firmar un total de 35 goles la temporada pasada, la cifra más atla de su carrera.

El PSG marcha segundo en la Ligue 1 y está a un punto del sorprendente líder Lens de cara a los partidos de este fin de semana.

Luis Enrique podría volver a contar con Lucas Chevalier contra Metz, colista de la tabla, en lugar de Matvei Safonov, con ambos arqueros peleándose la titularidad tras la salida de Gianluigi Donnarumma al Manchester City.

Lens recibe a Mónaco el sábado.

