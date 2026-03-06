PSG deja puntos en la lucha por el título de la Ligue 1 tras caer 3-1 en casa ante Mónaco

Maghnes Akliouche, centro, del Mónaco, es felicitado después de marcar el primer gol de su equipo en el partido de la Ligue 1 de Francia entre Paris Saint-Germain y Mónaco, el viernes 6 de marzo de 2026, en París. (AP Foto/Thibault Camus) AP

La cuarta derrota liguera del líder PSG en la campaña pudo haber sido incluso más abultada. Lens, su escolta inmediato, puede colocarse a un punto de la cima si vence al colista Metz el domingo.

El extremo Maghnes Akliouche abrió el marcador para Mónaco y el delantero estadounidense Folarin Balogun sentenció el triunfo con un remate desviado a los 73 minutos.

Mónaco venció 1-0 al PSG en la Ligue 1 en septiembre y tomó ventaja en el marcador en los cuatro partidos de esta temporada, incluidos dos en la Liga de Campeones.

El PSG recibirá a Chelsea en el partido de ida de su cruce de octavos de final de la Liga de Campeones el miércoles.

A los 27 minutos, Akliouche aprovechó una pésima defensa de Warren Zaïre-Emery, quien intentó salir regateando desde su área y perdió el balón.

Balogun reaccionó rápido para combinar con Akliouche a su derecha y estrelló el balón en el poste antes de que entrara.

Akliouche marcó en el mismo arco en el Parque de los Príncipes en el partido de vuelta del repechaje de la Liga de Campeones. El PSG avanzó 5-4 en el global.

Mónaco, quinto en la table, anotó su segundo gol a los 10 minutos de la segunda parte, cuando el mediocampista Aleksandr Golovin, que acababa de ingresar, colocó el balón en la esquina inferior tras enganchar un centro desde la derecha. Casi vuelve a marcar instantes después con un soberbio disparo con caída desde 25 metros.

Ousmane Dembélé, vigente ganador del Balón, entró por el PSG a la hora de juego, tras perderse los últimos tres partidos por una lesión en el gemelo, pero le faltó chispa.

El delantero Bradley Barcola recortó distancias a los 71 con un disparo raso desviado, pero Balogun restableció la ventaja de dos goles desde el borde del área cuando su remate se elevó por encima de la cabeza del portero Matvei Safonov.

Akliouche se postula para el Mundial

Akliouche ha disputado cinco partidos con Francia desde que se incorporó a la selección al inicio de la temporada, y refuerza sus opciones de ser incluido en la lista del entrenador Didier Deschamps para el Mundial más adelante este año.

Akliouche generó problemas durante todo el encuentro con sus arrancadas desde atrás, y el mediocampista Vitinha intervino justo a tiempo para impedir que volviera a rematar hacia el final de la primera parte.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP