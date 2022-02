Próximos estrenos: Mary J. Blige, Jennifer López, Puppy Bowl

— Amazon Studios tiene su propia oferta destacada de comedia romántica, “I Want You Back”, protagonizada por Charlie Day y Jenny Slate como un par de treintañeros abandonados por sus parejas. Los dos amigos conspiran para arruinar las nuevas relaciones de sus ex y así recuperarlos. La película, que se estrena el viernes en Amazon Prime Video, es dirigida por Jason Orley, cuyos créditos incluyen la encantadora cinta de Pete Davidson de 2019 “Big Time Adolescence”. Davidson también aparece en “I Want You Back”.