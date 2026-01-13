americateve

Protestas por bajos ingresos y el acuerdo UE-Mercosur llevan 350 tractores al Parlamento

PARÍS (AP) — Agricultores y ganaderos franceses condujeron unos 350 tractores por las avenidas adoquinadas de París hacia el Parlamento para protestar por sus bajos ingresos y un acuerdo comercial de la UE con varios países de América del Sur que temen amenace sus medios de vida.

Agricultores y ganaderos manejan sus tractores por el Arco de Triunfo mientras protestan por el acuerdo comercial con Mercosur, en París, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Emma Da Silva)
Agricultores y ganaderos manejan sus tractores por el Arco de Triunfo mientras protestan por el acuerdo comercial con Mercosur, en París, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Emma Da Silva) AP

Escoltados por la policía, los tractores complicaron el tráfico de la hora punta mientras avanzaban por los Campos Elíseos y otras avenidas de París, y luego cruzaron el río Sena para llegar a la Asamblea Nacional.

La ira de los productores en Francia y otros países europeos ha escalado debido a una serie de desafíos. Los sindicatos que lideraron las protestas del martes dijeron que exigían "acciones concretas e inmediatas" para defender la seguridad alimentaria de Francia.

La portavoz del gobierno francés, Maud Bregeon, dijo el martes en la televisora TF1 que el gobierno haría nuevos anuncios pronto para ayudar a los agricultores.

El presidente, Emmanuel Macron, y su gobierno se oponen al acuerdo comercial UE-Mercosur, pero se espera que se firme en Paraguay el sábado de todos modos porque cuenta con el apoyo de la mayoría de los otros países de la UE.

Los agricultores y ganaderos europeos han denunciado durante mucho tiempo el acuerdo comercial con las naciones del Mercosur —Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay—, argumentando que inundaría el mercado con importaciones más baratas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

