Protestas por bajos ingresos y el acuerdo UE-Mercosur llevan 350 tractores al Parlamento

Agricultores y ganaderos manejan sus tractores por el Arco de Triunfo mientras protestan por el acuerdo comercial con Mercosur, en París, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Emma Da Silva) AP

Escoltados por la policía, los tractores complicaron el tráfico de la hora punta mientras avanzaban por los Campos Elíseos y otras avenidas de París, y luego cruzaron el río Sena para llegar a la Asamblea Nacional.

La ira de los productores en Francia y otros países europeos ha escalado debido a una serie de desafíos. Los sindicatos que lideraron las protestas del martes dijeron que exigían "acciones concretas e inmediatas" para defender la seguridad alimentaria de Francia.

La portavoz del gobierno francés, Maud Bregeon, dijo el martes en la televisora TF1 que el gobierno haría nuevos anuncios pronto para ayudar a los agricultores.

El presidente, Emmanuel Macron, y su gobierno se oponen al acuerdo comercial UE-Mercosur, pero se espera que se firme en Paraguay el sábado de todos modos porque cuenta con el apoyo de la mayoría de los otros países de la UE.

Los agricultores y ganaderos europeos han denunciado durante mucho tiempo el acuerdo comercial con las naciones del Mercosur —Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay—, argumentando que inundaría el mercado con importaciones más baratas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP