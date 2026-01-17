Protestan contra planeada "megaembajada" de China en Reino Unido ante plazo decisivo

Manifestantes sostienen pancartas y ondean banderas durante una protesta contra la apertura de la nueva embajada china en Londres, el sábado 17 de enero de 2026. (Foto AP/Alberto Pezzali) AP

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, instó al gobierno laborista a rechazar los planes, afirmando que el gobierno chino había "acosado y sancionado" a miembros del Parlamento y "abusado de ciudadanos británicos conectados con China".

"Sabemos que tenemos que enfrentarnos a los abusos de China. Y lo que me preocupa es que tenemos un gobierno ahora mismo que parece tener miedo de China", expresó a cientos de manifestantes que se reunieron en el lugar, coreando "no a la megaembajada de China".

Políticos de varios partidos de oposición se sumaron a la protesta.

Después de años de retrasos y desafíos legales, el gobierno británico ha fijado el martes como fecha límite para decidir si aprueba los planes para la embajada china más grande de Europa en el antiguo sitio de la Real Casa de la Moneda, cerca del Puente de la Torre. Se espera ampliamente que se dé luz verde al desarrollo.

China se ha quejado del retraso de siete años en la aprobación del proyecto, señalando que el Reino Unido estaba "complicando y politizando constantemente el asunto".

El primer ministro británico Keir Starmer ha enfatizado que, aunque proteger la seguridad nacional no es negociable, el Reino Unido necesita mantener el diálogo diplomático y la cooperación con la superpotencia asiática.

Aprobar la embajada allanará el camino para un viaje largamente anticipado de Starmer a China y una expansión de la embajada del Reino Unido en Beijing.

Los opositores señalan que el complejo de la embajada china de 20.000 metros cuadrados (215.000 pies cuadrados), ubicado cerca del distrito financiero de Londres y cerca de cables de datos cruciales, se utilizará como base para el espionaje y para la vigilancia e intimidación de disidentes chinos en el exilio.

Los servicios de inteligencia y seguridad del Reino Unido han emitido una serie de advertencias sobre la actividad de espionaje chino. En noviembre, la agencia de inteligencia doméstica MI5 emitió una alerta a los legisladores advirtiendo que los agentes chinos estaban haciendo esfuerzos "dirigidos y generalizados" para reclutarlos y cultivarlos usando LinkedIn o empresas de fachada.

Sin embargo, se cree que los servicios de seguridad del Reino Unido han dado el visto bueno al desarrollo de la embajada.

Algunos expertos en seguridad afirman que los riesgos son manejables y que la embajada tiene la ventaja de consolidar las actuales siete sedes diplomáticas de China en Londres en un solo sitio.

Ciaran Martin, el exdirector del Centro Nacional de Seguridad Cibernética del Reino Unido --parte de la agencia de inteligencia GCHQ--, dijo que ningún gobierno británico ignorará a los servicios de seguridad si éstos consideraran que el proyecto es demasiado riesgoso.

"A menos que queramos romper relaciones diplomáticas con China, la ubicación de su embajada se convierte en un asunto de practicidad, evaluaciones de seguridad y operaciones de contrainteligencia", escribió en The Times de Londres.

