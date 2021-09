Protestan en Colombia para presionar al Gobierno y Congreso

Maltés, quien protestaba en Bogotá, aseguró que fue un acierto que el Comité Nacional del Paro se levantara de la mesa de negociación con el gobierno en junio alegando falta de voluntad política para responder a los clamores de los manifestantes que para entonces se contaban por miles.

“El gobierno no quería negociar, como no quiere hoy y quería desgastar la movilización para que la gente se cansara y no saliera de nuevo a protestar”, agregó.