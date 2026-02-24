Protesta en isla griega contra portaaviones de EEUU atracado mientras crece tensión con Irán

Compartir en:









Manifestantes participan en una marcha contra la guerra en La Canea, Grecia, en protesta por el atraque del portaaviones estadounidense Gerald R. Ford en la cercana base naval de la bahía de Souda, en la isla meridional de Creta, el martes 24 de febrero de 2026. (AP Foto/Giannis Angelakis) AP

El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, atracó el lunes en la base naval estadounidense de la bahía de Souda, en Creta, en medio de advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible acción militar contra Irán.

La manifestación pacífica, respaldada por el Partido Comunista de Grecia, se celebró en la cercana ciudad portuaria de Chania. Los manifestantes alzaron carteles individuales con letras que formaban la palabra “Asesinos” en inglés.

Las tensiones regionales han vuelto a dispararse, en gran medida por el futuro del programa nuclear de Irán. ___

