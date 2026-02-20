americateve

Prosper anota 23, Jackson suma 20 y Grizzlies vencen a Jazz por 123-114

MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. (AP) — Olivier-Maxence Prosper anotó 23 puntos, GG Jackson sumó 20 y los Grizzlies de Memphis armaron una remontada en la segunda mitad para vencer el viernes 123-114 al Jazz de Utah.

De izquierda a derecha GG Jackson, Jaylen Wells, Taylor Hendricks, Walter Clayton Jr. y Cedric Coward, de los Grizzlies de Memphis, festejan desde la línea de banda durante el partido ante el Jazz de Utah, el viernes 20 de febrero de 2026 (AP Foto/Brandon Dill)
De izquierda a derecha GG Jackson, Jaylen Wells, Taylor Hendricks, Walter Clayton Jr. y Cedric Coward, de los Grizzlies de Memphis, festejan desde la línea de banda durante el partido ante el Jazz de Utah, el viernes 20 de febrero de 2026 (AP Foto/Brandon Dill) AP

Los Grizzlies perdían por 14 unidades en la primera mitad, pero un sólido tercer periodo derivó en una racha de 21-6 y en una ventaja de 10 puntos para Memphis al inicio del cuarto.

La diferencia llegó a 16 con un triple de Jackson cuando restaban 4:31 minutos.

Ocho de los nueve Grizzlies que jugaron anotaron cifras de dos dígitos. Memphis cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Isaiah Collier encabezó al Jazz con 24 puntos, mientras que Kyle Filipowski y Ace Bailey terminaron con 20 puntos cada uno.

El partido presentó a dos equipos que podrían caer al peldaño más bajo del Oeste. Los Grizzlies comenzaron la noche en el 11º puesto de la conferencia, mientras que el Jazz estaba 13º.

Además, la NBA multó a Utah con 500.000 dólares a principios de este mes por dejar en el banquillo a jugadores clave en el cuarto periodo de partidos contra Orlando y Miami.

Cualquier éxito de los Grizzlies tendría que venir desde lo más profundo de su banca. Nueve jugadores estuvieron ausentes ante Utah por diversas dolencias o lesiones.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

