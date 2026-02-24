Prospecto de Piratas Konnor Griffin pega 2 jonrones, uno ante Ranger Suárez

ARCHIVO - Konnor Griffin, de los Piratas de Pittsburgh, conecta un batazo durante un juego de pretemporada, el domingo 22 de febrero de 2026 (AP Foto/Matt Slocum, archivo) AP

El campocorto de 19 años, considerado el principal prospecto del béisbol, conectó un par de jonrones en la victoria de Pittsburgh por 16-7 sobre los Medias Rojas en la Liga de la Toronja.

Griffin envió por encima de la barda del jardín izquierdo un lanzamiento del venezolano Suárez —quien firmó en enero un contrato de cinco años y 130 millones de dólares con Boston tras dos campañas destacadas en Filadelfia— para un jonrón de dos carreras en la segunda entrada. Griffin lo hizo de nuevo dos innings después, cuando se adelantó a un lanzamiento con dos strikes por parte de Seth Martínez y lo mandó a 440 pies.

“Pegué unos buenos swings, así que más o menos saqué humo", dijo Griffin a la prensa.

Griffin, de 1,93 metros y quien la temporada anterior avanzó a toda velocidad por los niveles inferiores del sistema de ligas menores de Pittsburgh, comenzó el día buscando su primer hit de la pretemporada y lo terminó con cuatro carreras impulsadas y un par de garrotazos que ofrecieron un destello de su potencial.

Reconoció que tener éxito ante dos lanzadores probados de Grandes Ligas —Suárez fue elegido al Juego de Estrellas en 2024 y Martínez ha aparecido en más de 100 duelos en las últimas cinco temporadas— fue “especial”, pero añadió que intentaba concentrarse en el momento y no dejarse llevar por quién tenía enfrente.

“Me paré en la caja y estaba listo para competir”, afirmó. “No me preocupaba quién estaba en la lomita. Sólo me preocupaba cómo eran sus lanzamientos y cómo podía tener la mejor concentración".

Griffin ha intentado conservar la discreción mientras crece el revuelo a su alrededor, tal como lo hizo el vigente ganador del Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes, durante su primera pretemporada con los Piratas hace dos años. Skenes comenzó la temporada 2024 en las menores antes de debutar en las Grandes Ligas en mayo.

Existe la posibilidad de que Griffin no tenga que esperar tanto. El lado izquierdo del infield de los Piratas es una incógnita. Jared Triolo es un excelente defensor que puede jugar en tercera o en el campocorto, y Nick Gonzales también está en la ecuación.

Sin embargo, ninguno tiene el potencial con el bate que ofrece Griffin.

“Definitivamente va a batear”, les dijo a los reporteros el lanzador de los Piratas, Carmen Mzlodzinski. “No se ven muchos swings como ése, mucho menos en un adolescente. La mejor manera de decirlo es que su swing se mantiene en la zona para siempre”.

Suárez, quien permitió dos carreras con tres hits y ponchó a dos en 1 2/3 innings, se quitó la gorra ante el joven, que apenas tenía 12 años en 2018, cuando el venezolano debutó en las Grandes Ligas con los Filis.

“Cuando eres el principal prospecto de la pelota, la gente espera eso de ti", indicó Suárez. "Él lo hizo hoy, y no me sorprendió”.

Suárez señaló que, en general, se sintió bien con su actuación mientras comienza a aumentar su carga de trabajo de cara al Clásico Mundial de béisbol.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP