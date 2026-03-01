americateve

Prospecto lanzador de los Marlins Thomas White se perdería 3 a 4 semanas por distensión

JUPITER, Florida, EE.UU. (AP) — El prospecto de pitcheo de los Marlins de Miami, Thomas White, se espera que se pierda de tres a cuatro semanas por una distensión en el oblicuo derecho.

“Es un gran chico. Ha manejado todo muy bien, tiene la cabeza bien puesta. Es una lástima que vaya a perderse algo de tiempo de desarrollo aquí, en la parte inicial de la temporada”, señaló el mánager Clayton McCullough a MLB.com.

McCullough comentó que White, de 21 años, sintió molestias cuando lanzó el jueves contra Toronto.

MLB Pipeline ubica a White como el prospecto número 17 del béisbol — y el número 1 entre los lanzadores zurdos —. La temporada pasada tuvo marca de 4-3 con efectividad de 2,31 a lo largo de tres niveles de ligas menores.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Trump confirma que EE.UU. hundió nueve barcos iraníes y destruyó su cuartel naval en el Golfo

Tres muertos y 18 heridos en tiroteo en Texas que el FBI investiga como posible acto terrorista

María Corina Machado afirma que regresará a Venezuela en pocas semanas

CAE LA CÚPULA MILITAR IRANÍ: abatieron al ministro de Defensa de Irán y al jefe de la Guardia Revolucionaria

