Programa Mundial de Alimentos pide a ricos donar más

Desde entonces, “Musk destinó 6.000 millones de dólares a una fundación. Pero todo el mundo pensó que venía a nosotros, pero aún no lo hemos recibido. Así que tengo esperanzas”, dijo Beasley a The Associated Press en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde se han reunido algunas de las élites y de los mayores multimillonarios del mundo.