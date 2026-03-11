americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Productores de los Oscar anuncian celebraciones de "KPop Demon Hunters" y "Sinners"

El éxito “Golden” de “KPop Demon Hunters” se ha interpretado bastantes veces en los últimos meses. Las cantantes EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami han pasado por los programas de Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon, los Brit Awards e incluso el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s. Pero cuando suban al escenario en los Oscar el domingo, no será solo su, bueno, habitual canción y baile.

ARCHIVO - Estatuillas de los Oscar detrás del escenario en los Oscar en Los Ángeles el 26 de febrero de 2017. (Foto Matt Sayles/Invision/AP, archivo)
ARCHIVO - Estatuillas de los Oscar detrás del escenario en los Oscar en Los Ángeles el 26 de febrero de 2017. (Foto Matt Sayles/Invision/AP, archivo) AP

Los productores detrás de la 98ª edición de los Premios de la Academia se han propuesto celebrar no solo la canción, sino el fenómeno cultural de la propia película. Esa lógica explica por qué la otra canción nominada que tendrá un momento en la transmisión será “I Lied to You”, de “Sinners”, un éxito taquillero y la película con más nominaciones de todos los tiempos.

“Tenemos dos historias realmente únicas que se van a celebrar en el escenario”, afirmó el productor ejecutivo de los Oscar, Raj Kapoor. “Son más grandes que solo las canciones. En realidad tratan sobre el cine y el oficio”.

Miles Caton y Raphael Saadiq estarán presentes para el momento de “Sinners”, que busca explorar el papel que la música desempeña en la película con la ayuda de Misty Copeland, los músicos de blues Eric Gales, Buddy Guy y Christone “Kingfish” Ingram, los actores Jayme Lawson y Li Jun Li, así como Brittany Howard, Bobby Rush, Shaboozey y Alice Smith. Kapoor señaló que el cineasta Ryan Coogler también ha participado en su preparación.

Conan O’Brien está “rebosante de ideas”

Kapoor y la productora ejecutiva Katy Mullan, que ganaron premios Emmy por su trabajo en la 96ª edición de los Oscar, han trabajado durante meses para armar el show del domingo, que marcará el regreso del presentador Conan O’Brien.

“Hemos llorado de risa", comentó Mullan. "Hay tantos grandes momentos que él va a aportar al show”.

Uno de los temas del show este año es el toque humano, explicó Kapoor, desde el diseño del escenario hasta los segmentos grabados.

“En realidad es la historia de cómo sentimos esta conexión y de cómo este latido del cine es inconfundiblemente humano”, expresó Kapoor. “Ojalá que todo el show, y cómo Conan te hace sentir, y todo ello, sea como si estuviera tocado por manos humanas y por la creatividad humana”.

Atención al nuevo premio de casting

El show recupera su tratamiento de los "cinco fantásticos", usado por primera vez para destacar a los nominados de actuación en 2024, y luego a vestuario y cinematografía en 2025. Este año será para el nuevo premio de casting.

“Como es un premio nuevo, vamos a celebrarlo con un momento en el que no solo tendremos a estrellas increíbles hablando de los nominados, sino también dándonos contexto y algunas claves sobre lo que hacen los directores de casting”, explicó Mullan. “Vamos a ver a muchas estrellas que la gente adora en ese escenario hablando de los fabulosos nominados de este año”.

Si ocurriera un "momento BAFTA"

Quienes producen los Oscar saben de primera mano cómo las transmisiones en vivo pueden derivar en momentos inesperados, buenos y malos. Hace apenas unas semanas, la conversación global se centró en los Premios de Cine de la Academia Británica, no por grandes discursos o actuaciones, sino por un insulto racial gritado por un activista de la campaña sobre el síndrome de Tourette mientras las estrellas de “Sinners”, Michael B. Jordan y Delroy Lindo, presentaban un premio.

Aunque los productores de los Oscar no entraron en detalles específicos sobre cómo habrían manejado esa situación, tras incidentes que van desde la bofetada de Will Smith en el escenario hasta el error con el sobre de mejor película de “La La Land”, subrayaron que se sienten preparados para abordar cualquier tipo de problema en el show.

“Tenemos protocolos realmente sólidos para abordar problemas en nuestro show, cualquier tipo de problema”, indicó Mullan. “Planificamos mucho para asegurarnos de que estén establecidos. Trabajamos con la cadena y con la academia para asegurarnos de estar tan preparados como sea posible para entrar al show con esos protocolos y de que todo el mundo los entienda”.

Estrellas y sorpresas

Como siempre, los productores quieren mantener un elemento de sorpresa. Se han anunciado muchos presentadores de primera línea, entre ellos Gwyneth Paltrow, Robert Downey Jr., Chris Evans, Javier Bardem, Maya Rudolph, Anne Hathaway, Will Arnett y Priyanka Chopra Jonas, pero esperan mantener aún más nombres en secreto hasta el show.

“Si vieras la lista de personas que van a estar en el escenario, literalmente te dejaría con la boca abierta. Y hay gente que no ha estado en el escenario en muchísimo tiempo”, manifestó Kapoor. “Creo que nuestro show va a tener constantemente, durante toda la noche, esos momentos que sorprenden y encantan por completo”.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Esta imagen tomada de un video por la televisora estatal iraní muestra a Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado líder supremo de Irán, que ha sido nombrado nuevo gobernante de la República Islámica, según anunciaron las autoridades el lunes 9 de marzo de 2026. (TV estatal iraní via AP)

Irán nombra sucesor al hijo del exlíder supremo mientras la guerra dispara el precio del petróleo

Destacados del día

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Espía castrista Gerardo Hernández defendió a Jorge Perugorría y culpó a Trump por la crisis que vive Cuba

Espía castrista Gerardo Hernández defendió a Jorge Perugorría y culpó a Trump por la crisis que vive Cuba

Arrestan a dos cubanos en Florida por robo organizado de más de 370 mil dólares en tiendas minoristas

Arrestan a dos cubanos en Florida por robo organizado de más de 370 mil dólares en tiendas minoristas

Díaz-Canel reaparece visiblemente demacrado tras días de silencio en Cuba

Díaz-Canel reaparece visiblemente demacrado tras días de silencio en Cuba

Condenan en Miami a estadounidense que intentó producir pornografía con menor cubana de 15 años

Condenan en Miami a estadounidense que intentó producir pornografía con menor cubana de 15 años

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter