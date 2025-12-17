Producciones religiosas viven un renacimiento en Hollywood, pero definirlas es un desafío

Pero no son solo las películas de gran presupuesto de Netflix o las producciones independientes de A24 las que están lidiando con la religión y su lugar en el entretenimiento. En los últimos años, ha habido una explosión de películas y programas de televisión realizados desde una perspectiva confesional que evangelizan o retratan una fe particular, a menudo el cristianismo, que han tenido un desempeño particularmente bueno entre el público.

Hay películas bíblicas animadas de Angel, como el próximo musical "David", que la compañía dijo ya ha superado los 14 millones de dólares en preventa de entradas antes de su estreno este viernes, hasta docudramas como "The Saints" de Martin Scorsese. Aunque los episodios de la segunda temporada aún se están estrenando, la primera temporada de la serie de Fox Nation, que debutó el año pasado, fue la más vista en la plataforma.

Traci Blackwell, jefa de contenido dirigido de Prime Video y Amazon MGM Studios, proclamó en un reciente evento de Variety en Beverly Hills sobre fe y espiritualidad en el entretenimiento: "Ha habido un renacimiento, una especie de revolución, del contenido de espiritualidad y fe". A principios de este año, Amazon estrenó la primera temporada de su propio drama bíblico, "House of David", y obtuvo los derechos exclusivos de transmisión en Estados Unidos de "The Chosen", una serie dramática enormemente popular sobre la vida de Jesús.

Históricamente, algunos contenidos basados en la fe han tenido un buen desempeño en taquilla: la épica de 2004 de Mel Gibson “The Passion of the Christ” ("La Pasión de Cristo") fue notoriamente la película clasificada R más taquillera en Estados Unidos y Canadá durante dos décadas. Pero los éxitos basados en la fe han sido pocos y distantes entre sí durante la mayor parte de este siglo.

"Hollywood ha recibido muchas críticas por parte de la comunidad religiosa por no proporcionar películas que hablen a ellos, que reflejen sus valores", dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore, al enfatizar el potencial de taquilla de las películas basadas en la fe.

Los estudios se están dándo cuenta de que las películas y la televisión basadas en la fe son una inversión que vale la pena, al menos en parte debido al éxito de "The Chosen", que Angel ayudó a estrenar en 2017, incluso si inicialmente tomó tiempo ver esos resultados.

"Fue bastante difícil que la gente lo viera", recordó Neal Harmon, CEO y cofundador de Angel. "La gente tiene esa idea de que la fe significa cursi o sermoneador. Y tuvimos que romper esa barrera".

Una vez que lo hicieron, valió la pena. Desde que Fathom Entertainment comenzó a distribuir "The Chosen" en cines en 2023, la serie ha recaudado más de 116 millones de dólares a nivel nacional.

Aunque no es una empresa cristiana, Angel tiene como objetivo distribuir y comercializar "entretenimiento basado en valores" que incluye, pero no se limita a, historias de fe. Han lanzado una serie de películas religiosas, con "Zero A.D.", una épica bíblica sobre la Masacre de los Inocentes relatada en el Evangelio de Mateo, en la agenda para 2026.

Mientras tanto, Lionsgate está lista para estrenar "I Can Only Imagine 2" en cines en febrero, una secuela de la biografía de 2018 protagonizada por Dennis Quaid, que fue una de las películas cristianas más taquilleras de todos los tiempos en Estados Unidos.

El codirector Andrew Erwin dijo que notó un "cambio masivo" que ocurrió hace unos cinco años, después de años de desconexión entre la demanda de este tipo de películas y la disposición de Hollywood para hacerlas.

"Por primera vez, los estudios de cine realmente nos están dando una oportunidad justa", dijo, aunque cree que la calidad del contenido también fue un factor. "No teníamos el conocimiento de cómo hacer el lado cinematográfico de las cosas. Y así, creo que la narración ha mejorado mucho".

Lionsgate también está lista para distribuir la primera de las dos partes de la secuela de Gibson de “The Passion of the Christ” en 2027.

Definir "basado en la fe"

Intentar definir qué cuenta como programación basada en la fe es un poco como intentar definir qué cuenta como pornografía.

Los temas de creencia, culpa y "gracia insensata" abundan en "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" ("Puñales por la espalda 3") de O’Connor, la tercera de la exitosa franquicia de Netflix del cineasta Rian Johnson. Pero pocos la llamarían una película religiosa.

Amanda Seyfried predica el celibato y soporta la persecución en "The Testament of Ann Lee" ("El testimonio de Anne Lee"), la biografía musical sobre la fundadora de la secta Shakers, en cines en Navidad. Pero en medio de todo el reconocimiento y el rumor de los Oscar que rodean la película, hay poca conversación sobre su compromiso con la fe.

Incluso “The Last Temptation of Christ” ("La última tentación de Cristo") de Scorsese de 1988 o "First Reformed" ("El reverendo") del cineasta Paul Schrader, nominada al Oscar, que también protagoniza Seyfried, difícilmente se consideran ampliamente como películas cristianas, a pesar de que ambos hombres han sido francos sobre sus respectivas tradiciones.

Francesca Scorsese, quien dirigió uno de los episodios de "The Saints", dijo sobre "La última tentación de Cristo": "Esta película fue su manera de explorar su fe y explorar quién es su Dios".

Por el contrario, las personas detrás de algunos de estos proyectos recientes resisten que se les llame explícitamente religiosos, incluso cuando el público los percibe como tales.

Jonathan Roumie, quien interpreta a Jesús en "The Chosen", dijo a The Associated Press el año pasado: "No lo caracterizaría tanto como abiertamente cristiano. Es un drama histórico que se centra en Jesús".

Para los estudios y cineastas, reconocer que un proyecto se cuenta desde una perspectiva religiosa puede ser un arma de doble filo.

"Si estás comprando la idea de ir al cine para ver una película basada en la fe, sabes que tendrás personas a tu alrededor que realmente están en la experiencia", dijo Dergarabedian. "En el momento en que dices basado en la fe, sin embargo, de alguna manera pone una película en una caja".

¿Una moda o llegó para quedarse?

Muchos cristianos celebran la tendencia más allá de su potencial monetario. Phil Wickham, un artista cristiano nominado al Grammy que da voz al personaje de David en la próxima película de Angel, dijo que ha sido gratificante ver el éxito de programas como "The Chosen" y "House of David".

"Al crecer cualquier cosa que fuera medios cristianos se sentía tan sermoneador", expresó Wickham. "Incluso como hijo de pastor, era algo que no entusiasmaba. Pero ahora creo que hay más oportunidades para contar historias más grandes a lo largo de una serie y más personas dispuestas a realmente profundizar y contar algo con excelencia y belleza".

Aunque es demasiado pronto para decir si ha habido un cambio radical en Hollywood o si es una moda pasajera, el éxito de algunos de estos proyectos ha destacado en un momento por lo demás peligroso en el negocio.

"Hollywood generalmente sigue el dinero", dijo Jason Klarman, director de marketing y digital de Fox News Media, durante la promoción de la apretada agenda de contenido basado en la fe de Fox Nation, que incluye el docudrama "David: King of Israel" de Zachary Levi. "Incluso cuando la tendencia termine, seguiremos haciéndolo".

___

La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP