Pritchard anota 33 puntos y Celtics vencen 112-96 a unos Raptors en mala racha

TORONTO (AP) — Payton Pritchard anotó 19 de sus 33 puntos en el tercer cuarto, Derrick White y Anfernee Simons sumaron 15 cada uno, y los Celtics de Boston, con varias bajas, vencieron el sábado por la noche 112-96 a los Raptors de Toronto en declive.

El alero de los Raptors de Toronto, Brandon Ingram (3), avanza hacia la canasta frente a Hugo Gonzalez, a la derecha, de los Celtics de Boston, durante la acción de la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Toronto, el sábado 20 de diciembre de 2025. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)
El alero de los Raptors de Toronto, Brandon Ingram (3), avanza hacia la canasta frente a Hugo Gonzalez, a la derecha, de los Celtics de Boston, durante la acción de la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Toronto, el sábado 20 de diciembre de 2025. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) AP

Neemias Queta anotó 14 puntos, Luka Garza tuvo 12 y Hugo González añadió diez mientras los Celtics ganaron su tercer encuentro consecutivo contra Toronto.

Jaylen Brown de Boston, quien anotó 30 puntos en la victoria en casa del viernes sobre el Heat de Miami, no jugó debido a una enfermedad.

Pritchard consiguió ocho de diez en el tercer cuarto, acertando dos de cuatro intentos desde la línea de tres puntos. Terminó con 13 de 24, haciendo cuatro de nueve desde larga distancia.

Pritchard lideró a Boston con diez asistencias, igualando su récord de la temporada. También tuvo ocho rebotes.

Garza y González tuvieron cada uno diez rebotes para los Celtics, quienes han ganado siete de sus últimos nueve juegos.

Sandro Mamukelashvili anotó un máximo de temporada de 24 puntos, Brandon Ingram también tuvo 24 y Scottie Barnes añadió 12 puntos para los Raptors, cuya racha de dos victorias consecutivas se rompió. Toronto ha perdido siete de diez.

Los Raptors establecieron un récord de temporada con 47 intentos desde la línea de tres puntos. Hicieron 16, pero no fue suficiente.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

