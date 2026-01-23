americateve

Pritchard anota 32 puntos y Celtics superan 130-126 a Nets en doble tiempo extra

NUEVA YORK (AP) — Payton Pritchard anotó 32 puntos, Jaylen Brown sumó 27 puntos y 12 asistencias, y los Celtics de Boston superaron el viernes por la noche por 130-126 a los Nets de Brooklyn en doble tiempo extra.

Payton Pritchard (11) de los Celtics de Boston, frena a Nic Claxton (33) y Michael Porter Jr. (17) durante el segundo tiempo extra de un partido de baloncesto de la NBA el viernes 23 de enero de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II)
Hugo González forzó el segundo tiempo extra con un triple a 0.4 segundos del final del primer período adicional. Baylor Scheierman encontró al novato español de 19 años con un pase sin mirar y González encestó el tiro abierto desde la esquina.

Los Celtics, que han ganado cuatro de cinco, nunca estuvieron en desventaja en el segundo tiempo extra. Anfernee Simmons puso a Boston por delante de manera definitiva con una jugada de tres puntos, y un triple de Sam Hauser puso el marcador 128-124 con 1:51 por jugar.

Michael Porter Jr. anotó 30 puntos y Nolan Traore añadió un récord personal de 21 para los Nets, que casi vencen al equipo que ocupa el segundo lugar en la Conferencia Este.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

