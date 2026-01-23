Pritchard anota 32 puntos y Celtics superan 130-126 a Nets en doble tiempo extra

Compartir en:









Payton Pritchard (11) de los Celtics de Boston, frena a Nic Claxton (33) y Michael Porter Jr. (17) durante el segundo tiempo extra de un partido de baloncesto de la NBA el viernes 23 de enero de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II) AP

Hugo González forzó el segundo tiempo extra con un triple a 0.4 segundos del final del primer período adicional. Baylor Scheierman encontró al novato español de 19 años con un pase sin mirar y González encestó el tiro abierto desde la esquina.

Los Celtics, que han ganado cuatro de cinco, nunca estuvieron en desventaja en el segundo tiempo extra. Anfernee Simmons puso a Boston por delante de manera definitiva con una jugada de tres puntos, y un triple de Sam Hauser puso el marcador 128-124 con 1:51 por jugar.

Michael Porter Jr. anotó 30 puntos y Nolan Traore añadió un récord personal de 21 para los Nets, que casi vencen al equipo que ocupa el segundo lugar en la Conferencia Este.

