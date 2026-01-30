americateve

Pritchard anota 29 puntos y guía a Celtics hacia paliza de 112-93 sobre Kings

BOSTON (AP) — Payton Pritchard anotó 29 puntos, Baylor Scheierman sumó 16 y los Celtics de Boston lograron el viernes una victoria de 112-93 sobre los Kings de Sacramento.

Payton Pritchard, base de los Celtics de Boston, avanza entre los defensores de los Kings de Sacramento, en el partido del viernes 30 de enero de 2026 (AP Foto/Charles Krupa)
Neemias Queta añadió diez puntos y 15 rebotes a la causa de los Celtics, quienes se recuperaron de la derrota en casa sufrida el miércoles ante Atlanta. Pritchard y Scheierman se combinaron para encestar nueve de 13 disparos desde la línea de tres puntos, mientras que Derek White prodigó nueve asistencias.

Zach LaVine anotó 17 puntos por Sacramento, que ha perdido ocho duelos seguidos y jugó por segunda noche consecutiva. Nique Clifford añadió 15 unidades.

Pritchard totalizó 22 puntos y ocho asistencias en dos cuartos por los Celtics, que mantenían una ventaja dominante de 72-46 al entrar en la segunda mitad. Boston abrió el juego encestando sus primeros cinco tiros y embocó ocho de 10 en camino a una ventaja de 15 puntos después del primer cuarto.

Sacramento cayó a 3-22 como visitante y a 0-5 en su gira de seis visitas.

Miembros de los Patriots de Nueva Inglaterra, monarcas flamantes de la Conferencia Americana,, aparecieron en la pantalla de video del TD Garden durante un par de tiempos muertos en la primera mitad. El esquinero colombiano Christian Gonzalez se sentó junto a la mesa de anotación, mientras que DeMario Douglas, Jaylinn Hawkins, Craig Woodson y Kyle Williams estuvieron también presentes.

Delcy Rodríguez anuncia amnistía general y ordena el cierre de la cárcel del Helicoide en Venezuela

Cuba en ALERTA: Bruno Rodríguez declara emergencia internacional tras nueva orden de Trump

Juez frena liberación de cubano que ataco a agentes de ICE en Texas con su auto

Díaz-Canel rompe el silencio tras la orden de Trump para cortar el petróleo a Cuba

Arrestan a expresentador de CNN tras cubrir protesta contra ICE en una iglesia de Minnesota

