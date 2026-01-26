americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Pritchard anota 23, Brown 20 y Celtics vencen 102-94 a Trail Blazers

BOSTON (AP) — Payton Pritchard anotó 23 puntos, encestando tiros sobre la bocina para finalizar cada uno de los dos primeros cuartos, y Jaylen Brown agregó 20 el lunes por la noche para llevar a los Celtics de Boston a una victoria de 102-94 sobre los Trail Blazers de Portland.

Jrue Holiday (5), de los Trail Blazers de Portland, avanza hacia la canasta ante Payton Pritchard (11), de los Celtics de Boston, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Boston, el lunes 26 de enero de 2026. (AP Photo/Robert F. Bukaty)
Jrue Holiday (5), de los Trail Blazers de Portland, avanza hacia la canasta ante Payton Pritchard (11), de los Celtics de Boston, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Boston, el lunes 26 de enero de 2026. (AP Photo/Robert F. Bukaty) AP

Derrick White anotó 18 puntos, incluyendo un triple después de que Portland redujera lo que había sido una desventaja de 23 puntos a cinco en el último minuto. White también robó el balón en la siguiente posesión de los Blazers.

Jerami Grant anotó 19 y el exestrella de UConn Donovan Clingan tuvo 15 rebotes para los Blazers, quienes habían ganado cuatro de sus últimos cinco juegos para subir brevemente por encima del .500 por primera vez desde noviembre.

Jrue Holiday, quien fue titular en el equipo campeón de la NBA de Boston en 2024, recibió una gran ovación cuando fue presentado antes del juego y una ovación de pie tras un video tributo después del primer cuarto. Holiday, quien anotó 14 puntos, fue traspasado el verano pasado mientras los Celtics intentaban evitar las penalizaciones por superar el segundo umbral del impuesto de lujo de la NBA.

También recibió una gran ovación del público el dueño de los Patriots de Nueva Inglaterra, Robert Kraft, cuyo equipo venció a Denver el domingo para avanzar al Super Bowl.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal pasa por la región, el domingo 25 de enero de 2026. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

El noreste enfrenta el último embate de una tormenta que llevó hielo, nieve y frío a EEUU

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Destacados del día

ARCHIVO - La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el 2 de abril de 2025, en Ciudad de México. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

México frena envío de petróleo a Cuba en medio de presión de EEUU

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Gasolina hasta 1.300 pesos por litro: el mercado negro se dispara ante el colapso energético en Cuba

Comienzan a llegar a Cuba cientos de médicos desde Venezuela tras la caída de Maduro

Comienzan a llegar a Cuba cientos de médicos desde Venezuela tras la caída de Maduro

Las propiedades que le van a decomisar a Alejandro Gil tras quedar firme su condena

Las propiedades que le van a decomisar a Alejandro Gil tras quedar firme su condena

La red de extrema izquierda que rodeó a Alex Pretti antes del tiroteo y lo convirtió en mártir político

La red de extrema izquierda que rodeó a Alex Pretti antes del tiroteo y lo convirtió en mártir político

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter